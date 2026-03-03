Prima pagină » Actualitate » Anamaria Prodan îi ironizează pe românii blocați în Dubai din cauza războiului: ”Invenții pentru românașii care vor să fie vedete în satul lor”

Anamaria Prodan îi ironizează pe românii blocați în Dubai din cauza războiului: ”Invenții pentru românașii care vor să fie vedete în satul lor”

03 mart. 2026, 08:55, Actualitate
Anamaria Prodan îi ironizează pe românii blocați în Dubai din cauza războiului: ”Invenții pentru românașii care vor să fie vedete în satul lor”
Galerie Foto 18

Anamaria Prodan a oferit o reacție total neașteptată în ceea ce privește războiul din Orientul Mijlociu. Agenta de jucători susține că situația în Dubai este absolut normală și i-a acuzat pe români că inventează povești. 

Sâmbătă, Statele Unite și Israel au lansat atacuri împotriva mai multor obiective din Teheran și din alte orașe din Iran. Mai multe zone din Dubai au fost lovite masiv, sâmbătă, de rachetele iraniene. Hotelurile de lux au devenit  ținta rachetelor lansate de regimul de la Teheran, care pune presiune pe statele arabe aliate ale SUA. Astfel, zborurile au fost anulate și zeci de români au rămas blocați în Dubai.

Anamaria Prodan, reacție surprinzătoare în ceea ce privește războiul din Orientul Mijlociu

Potrivit oficialităților din Emiratele Arabe Unite, de la începutul atacurilor iraniene,  înspre această țară au fost lansate 165 de rachete balistice, dintre care 152 au fost distruse. Totuși, impresara Anamaria Prodan a ironizat situația si a declarat că, de fapt, totul ar fi sub control.

„Noi, cei ce locuim în Dubai, ne distrăm. Românii vor să fie auziți și inventează povești de adormit copiii. Situația este absolut normală. Lumea este la plajă, pe yachturi, la restaurante. Copiii se joacă în parcuri. Este ceva ireal. Ce văd, citesc și aud! O dezinformare fabuloasă. Tipic românesc.

A luat foc o mașină la hotel Fairmont și românii au postat fumul sau s-au disperat că este război și ei sunt sub asalt. Probabil au uitat să menționeze acești români ostași bravi și curajoși că ei sunt sub asaltul soției.

S-au ascuns sub pat în hotel și fac vloguri, poze. Doamne ferește! Repet. Nu există război. Bombele sau ce visează românii sunt doar invenții pentru românașii care vor să fie vedete în satul lor! Acești supraviețuitori ai războiului din Dubai trebuie doar să se bucure că au stat gratis câteva zile prin Emirate.

Chiar au ce să povestească acasă la săteni! Văd peste tot pe Instagram mesaje ‘Doamne-ajută, să ajungem acasă sănătoși!’. Probabil, săracii se referă să ajungă acasă sănătoși la cap sau să-și revină din aberații.

Nu mai dezinformați, nebunilor! Lumea este calmă și foarte sigură în Emirate. Eu sunt acasă (n.r. în București). Aștept să se deschidă spațiul aerian, să plec. Toți ai mei sunt în Dubai. Vorbim non-stop și ne distrăm„, a transmis Anamaria Prodan pentru GSP.

AUTORUL RECOMANDĂ

Românii blocați în Dubai și Abu Dhabi sunt încurcați și de birocrația autorităților. Formularul ”de noaptea minții” solicitat de MAE

Recomandarea video

Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Digi24
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Cancan.ro
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Mediafax
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”
Click
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Cancan.ro
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Cum a devenit fabrica de tractoare din Iran, construită de România, cea mai mare din Orientul Mijlociu
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce muștele își freacă „picioarele”?
FLASH NEWS Imagini impresionante din Iran: Zeci de mii de oameni, la funeraliile victimelor de la școala din Minab. „Moarte Americii, Moarte Israelului, Nu ne predăm”, strigă mulțimea furioasă
11:21
Imagini impresionante din Iran: Zeci de mii de oameni, la funeraliile victimelor de la școala din Minab. „Moarte Americii, Moarte Israelului, Nu ne predăm”, strigă mulțimea furioasă
NEWS ALERT Bolojan cheamă cetățenii la „vânătoare” de hârtii inutile. Guvernul lansează platforma fara-hartie.gov.ro
11:15
Bolojan cheamă cetățenii la „vânătoare” de hârtii inutile. Guvernul lansează platforma fara-hartie.gov.ro
RĂZBOI Lista completă a zborurilor anulate marți pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu
11:12
Lista completă a zborurilor anulate marți pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu
FLASH NEWS Joe Biden, moment neașteptat într-un zbor „de linie” pe Aeroportul Ronald Reagan. Fostul lider de la Casa Albă, în ipostaza unui călător obișnuit
11:12
Joe Biden, moment neașteptat într-un zbor „de linie” pe Aeroportul Ronald Reagan. Fostul lider de la Casa Albă, în ipostaza unui călător obișnuit
ECONOMIE Val de scumpiri la început de an. Energia împinge industria și alimentează inflația
11:09
Val de scumpiri la început de an. Energia împinge industria și alimentează inflația
SPORT Gigi Becali, după ce ministrul Radu Miruță a DEZVĂLUIT ce se întâmplă la Steaua: „O să îi dau un telefon”
11:04
Gigi Becali, după ce ministrul Radu Miruță a DEZVĂLUIT ce se întâmplă la Steaua: „O să îi dau un telefon”

Cele mai noi

Trimite acest link pe