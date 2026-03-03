Anamaria Prodan a oferit o reacție total neașteptată în ceea ce privește războiul din Orientul Mijlociu. Agenta de jucători susține că situația în Dubai este absolut normală și i-a acuzat pe români că inventează povești.

Sâmbătă, Statele Unite și Israel au lansat atacuri împotriva mai multor obiective din Teheran și din alte orașe din Iran. Mai multe zone din Dubai au fost lovite masiv, sâmbătă, de rachetele iraniene. Hotelurile de lux au devenit ținta rachetelor lansate de regimul de la Teheran, care pune presiune pe statele arabe aliate ale SUA. Astfel, zborurile au fost anulate și zeci de români au rămas blocați în Dubai.

Anamaria Prodan, reacție surprinzătoare în ceea ce privește războiul din Orientul Mijlociu

Potrivit oficialităților din Emiratele Arabe Unite, de la începutul atacurilor iraniene, înspre această țară au fost lansate 165 de rachete balistice, dintre care 152 au fost distruse. Totuși, impresara Anamaria Prodan a ironizat situația si a declarat că, de fapt, totul ar fi sub control.

„Noi, cei ce locuim în Dubai, ne distrăm. Românii vor să fie auziți și inventează povești de adormit copiii. Situația este absolut normală. Lumea este la plajă, pe yachturi, la restaurante. Copiii se joacă în parcuri. Este ceva ireal. Ce văd, citesc și aud! O dezinformare fabuloasă. Tipic românesc.

A luat foc o mașină la hotel Fairmont și românii au postat fumul sau s-au disperat că este război și ei sunt sub asalt. Probabil au uitat să menționeze acești români ostași bravi și curajoși că ei sunt sub asaltul soției.

S-au ascuns sub pat în hotel și fac vloguri, poze. Doamne ferește! Repet. Nu există război. Bombele sau ce visează românii sunt doar invenții pentru românașii care vor să fie vedete în satul lor! Acești supraviețuitori ai războiului din Dubai trebuie doar să se bucure că au stat gratis câteva zile prin Emirate.

Chiar au ce să povestească acasă la săteni! Văd peste tot pe Instagram mesaje ‘Doamne-ajută, să ajungem acasă sănătoși!’. Probabil, săracii se referă să ajungă acasă sănătoși la cap sau să-și revină din aberații.

Nu mai dezinformați, nebunilor! Lumea este calmă și foarte sigură în Emirate. Eu sunt acasă (n.r. în București). Aștept să se deschidă spațiul aerian, să plec. Toți ai mei sunt în Dubai. Vorbim non-stop și ne distrăm„, a transmis Anamaria Prodan pentru GSP.

