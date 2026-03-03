Călin Georgescu ajunge marți, 3 martie, din nou în fața polițiștilor din Buftea pentru formalităţile legate de controlul judiciar.

În urmă cu câteva săptămâni, i-a fost prelungită măsura preventivă de judecătorii Tribunalului București pentru încă 60 de zile.

Susținătorii acestuia se vor strânge ca de obicei în faţa sediului de poliţie, întrucât aceştia continuă să susţină că Georgescu este „preşedintele ales”, în ciuda faptului că alegerile prezidenţiale din 2024, anulate de Curtea Constituţională ulterior, au avut doi finalişti şi nu se ştie dacă acesta ar mai fi ieşit câştigător în urma turului final de scrutin.

Bătălia s-ar fi dat între Călin Georgescu(independent), care a obţinut 2.120.404 de voturi (22,94%) şi Elena Lasconi(USR) 1.772.503 de voturi (19,18%)

