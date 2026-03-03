Prima pagină » Actualitate » Călin Georgescu este aşteptat la Buftea ca să semneze controlul judiciar

Luiza Dobrescu
03 mart. 2026, 08:54, Actualitate
Călin Georgescu ajunge marți, 3 martie, din nou în fața polițiștilor din Buftea pentru formalităţile legate de controlul judiciar.

În urmă cu câteva săptămâni, i-a fost prelungită măsura preventivă de judecătorii Tribunalului București pentru încă 60 de zile.

Susținătorii acestuia se vor strânge ca de obicei în faţa sediului de poliţie, întrucât aceştia continuă să susţină că Georgescu este „preşedintele ales”, în ciuda faptului că alegerile prezidenţiale din 2024, anulate de Curtea Constituţională ulterior, au avut doi finalişti şi nu se ştie dacă acesta ar mai fi ieşit câştigător în urma turului final de scrutin.

Bătălia s-ar fi dat între Călin Georgescu(independent), care a obţinut 2.120.404 de voturi (22,94%) şi Elena Lasconi(USR) 1.772.503 de voturi (19,18%)

Imagini impresionante din Iran: Zeci de mii de oameni, la funeraliile victimelor de la școala din Minab. „Moarte Americii, Moarte Israelului, Nu ne predăm", strigă mulțimea furioasă
11:21
Imagini impresionante din Iran: Zeci de mii de oameni, la funeraliile victimelor de la școala din Minab. „Moarte Americii, Moarte Israelului, Nu ne predăm”, strigă mulțimea furioasă
Bolojan cheamă cetățenii la „vânătoare" de hârtii inutile. Guvernul lansează platforma fara-hartie.gov.ro
11:15
Bolojan cheamă cetățenii la „vânătoare” de hârtii inutile. Guvernul lansează platforma fara-hartie.gov.ro
Lista completă a zborurilor anulate marți pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu
11:12
Lista completă a zborurilor anulate marți pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu
Joe Biden, moment neașteptat într-un zbor „de linie" pe Aeroportul Ronald Reagan. Fostul lider de la Casa Albă, în ipostaza unui călător obișnuit
11:12
Joe Biden, moment neașteptat într-un zbor „de linie” pe Aeroportul Ronald Reagan. Fostul lider de la Casa Albă, în ipostaza unui călător obișnuit
Val de scumpiri la început de an. Energia împinge industria și alimentează inflația
11:09
Val de scumpiri la început de an. Energia împinge industria și alimentează inflația
Gigi Becali, după ce ministrul Radu Miruță a DEZVĂLUIT ce se întâmplă la Steaua: „O să îi dau un telefon"
11:04
Gigi Becali, după ce ministrul Radu Miruță a DEZVĂLUIT ce se întâmplă la Steaua: „O să îi dau un telefon”

