Ce a mai rămas din cel mai mare centru pentru ucraineni în România. Se află la Iași, iar pe acolo au trecut peste 5.000 de refugiați

Timp de aproape patru ani, Iași a fost orașul-refugiu pentru ucrainenii fugiți din calea războiului. Acolo a funcționat cel mai mare centru de asistență umanitară și socială din România. Centrul Nicolina a fost pentru peste 5.000 de oameni un loc sigur după bombardamente, despărțiri dureroase și pierderi greu de imaginat, relatează ZDI.

Ce a mai rămas din cel mai mare centru pentru ucraineni în România

După patru ani, centrul nu mai există în forma sa inițială. A funcționat neîntrerupt timp de trei ani și șapte luni, iar acum și-a încheiat activitatea. Serviciile de cazare au fost închise, iar întregul mecanism complex de sprijin s-a restrâns drastic.

Acest centru a fost deschis pe 24 martie 2022, la numai o lună de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina. Inițiativa a fost rezultatul unui parteneriat între Primăria Municipiului Iași și FONSS (Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale), managementul fiind asigurat de un consorțiu format din patru organizații: FONSS, Asociația Afterhills, ParentIS și Asociația Grupul Zâmbetul Nostru…citește continuarea pe ZDI.

