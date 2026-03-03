Prima pagină » Actualitate » Ce a mai rămas din cel mai mare centru pentru ucraineni în România. Se află la Iași, iar pe acolo au trecut peste 5.000 de refugiați

03 mart. 2026, 08:45, Actualitate
Timp de aproape patru ani, Iași a fost orașul-refugiu pentru ucrainenii fugiți din calea războiului. Acolo a funcționat cel mai mare centru de asistență umanitară și socială din România. Centrul Nicolina a fost pentru peste 5.000 de oameni un loc sigur după bombardamente, despărțiri dureroase și pierderi greu de imaginat, relatează ZDI.

După patru ani, centrul nu mai există în forma sa inițială. A funcționat neîntrerupt timp de trei ani și șapte luni, iar acum și-a încheiat activitatea. Serviciile de cazare au fost închise, iar întregul mecanism complex de sprijin s-a restrâns drastic.

Acest centru a fost deschis pe 24 martie 2022, la numai o lună de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina. Inițiativa a fost rezultatul unui parteneriat între Primăria Municipiului Iași și FONSS (Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale), managementul fiind asigurat de un consorțiu format din patru organizații: FONSS, Asociația Afterhills, ParentIS și Asociația Grupul Zâmbetul Nostru…citește continuarea pe ZDI.

Sursa foto: ZDI

