ANCOM avertizează! Pasagerii pot ajunge să plătească sute de euro, dacă nu își pun telefoanele pe „Modul Avion”, la bordul aeronavelor

ANCOM aduce în atenție o situație în care pasagerii aflați la bordul avioanelor sau al navelor ar putea să ajungă să plătească sute de euro. Practica de a pune telefonul mobil pe „Modul Avion” ar trebui respectată îndeaproape de orice călător. Conectarea la rețele non-terestre prin satelit, care nu sunt reglementate, ar putea provoca o „gaură” în bugetul propriu de ordinul sutelor de euro, arată ANCOM.

Pe de altă parte, este important ca undele radio ale dispozitivului să nu interfereze cu sistemul de comunicații prezent la bordul avionului. De aceea, ar fi ideal să nu treci peste acest pas, atunci când urci în avion sau la bordul unei nave. Activează „Modul Avion” pentru a călători fără probleme. Vezi AICI mai multe informații.

„Chiar dacă utilizatorul se află în Spațiul Economic European, normele UE privind «Roam like at home» nu se aplică în cazul conectării la rețelele mobile non-terestre prin satelit. De obicei, atunci când utilizatorul se află pe o navă care navighează în ape deschise sau când călătorește cu avionul, există și riscul de conectare accidentală la o rețea non-­terestră. Aceste rețele nu sunt reglementate și pot genera costuri foarte mari, chiar și pentru o utilizare scurtă. Dacă terminalul rămâne conectat la o rețea mobilă terestră (de exemplu pe râuri, fluvii, lacuri sau de-a lungul coastei), utilizatorul beneficiază în continuare de «Roam like at home»”, arată ANCOM.