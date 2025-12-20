Prima pagină » Actualitate » Xu Bo, un miliardar chinez, și-a propus să repopuleze lumea cu genii. Viitorul „Primul tată al Chinei” comandă copii la ebrupetă din America

Rene Pârșan
20 dec. 2025, 17:52, Actualitate
Foto Ilustrativ

Xu Bo, un miliardar chinez obscur din industria jocurilor video, ar fi devenit tatăl a peste 100 de copii prin intermediul agențiilor de surogat din Statele Unite, potrivit unui articol publicat de The Wall Street Journal, citat de NDTV.

Este vorba despre fondatorul companiei de jocuri online Duoyi, care și-a exprimat public dorința de a construi o adevărată „dinastie” de familie. Xu s-a autointitulat „primul tată al Chinei” și a declarat în 2023 că intenționează să aibă cel puțin „50 de fii de înaltă calitate”, susținând că băieții ar fi superiori fetelor și ar urma să preia afacerea sa, preia AntenaCNN.

Cumătrul lui Elon Musk?

În același an, o judecătoare a unei instanțe din Los Angeles, Amy Pellman, i-a respins o cerere privind recunoașterea paternității, într-un caz care nu a fost făcut public la momentul respectiv. Ulterior, un cont de Weibo asociat cu Xu a anunțat că acesta ar fi câștigat apelul. Ulterior, un cont de Weibo asociat cu Xu a anunțat că acesta ar fi câștigat apelul. Pe aceleași conturi au apărut mesaje precum „mai mulți copii pot rezolva orice problemă”, dar și speculații despre eventuale căsătorii între copiii lui Xu și cei ai lui Elon Musk.

Într-un alt scandal, fosta sa parteneră, Tang Jing, a susținut că Xu ar fi tatăl a peste 300 de copii. Cei doi se află într-un conflict juridic legat de custodia a două fiice. Xu a declarat că i-ar fi transferat lui Tang suma de 819 milioane de yuani (aproximativ 115 milioane de dolari), din care aceasta ar fi returnat doar 515 milioane de yuani (circa 72 de milioane de dolari). Potrivit lui Xu, Tang i-ar mai datora aproximativ 300 de milioane de yuani, motiv pentru care a intentat un proces în 2024.

Trei sute de copii trecuți la întreținere

Tang Jing a scris pe rețelele sociale, citată de South China Morning Post, că în ultimii zece ani costurile necesare pentru întreținerea și îngrijirea unei familii atât de numeroase au fost uriașe și că majoritatea banilor primiți au fost cheltuiți pentru cheltuielile zilnice. Ea a mai afirmat că cei aproximativ 300 de copii nu au înregistrare oficială de domiciliu și că cifra nu este exagerată, ci posibil chiar subestimată.

Made în China, born în USA

Compania Duoyi Network a respins însă aceste afirmații într-un comunicat publicat pe Weibo, susținând că numărul de 300 de copii este incorect. Potrivit companiei, după „mulți ani de eforturi” prin mame surogat din Statele Unite, Xu ar avea „puțin peste 100” de copii. Conform relatărilor, mulți dintre aceștia ar locui într-o reședință din Irvine, California, unde sunt îngrijiți de bone.

Planurile de surogat ale miliardarului au stârnit controverse și critici, mai ales în China, unde o astfel de procedură este interzisă prin lege. În acest context, mai mulți membri ai elitei chineze ar apela la această practică în străinătate pentru a avea copii născuți în Statele Unite.

