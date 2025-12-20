Prima pagină » Actualitate » Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin și cursa pentru „oamenii puternici”. De ce liderul chinez începe 2026 cu un avantaj

Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin și cursa pentru „oamenii puternici”. De ce liderul chinez începe 2026 cu un avantaj

Bianca Dogaru
20 dec. 2025, 17:45, Actualitate
Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin și cursa pentru „oamenii puternici”. De ce liderul chinez începe 2026 cu un avantaj

La o întâlnire recentă, Donald Trump a făcut o remarcă spusă pe jumătate în glumă, pe jumătate cu admirație: „N-am mai văzut niciodată bărbați atât de speriați”. Se referea la membrii delegației chineze care îl însoțeau pe Xi Jinping. Potrivit lui Trump, simpla prezență a liderului chinez părea suficientă pentru a impune tăcere și disciplină. „Așa vreau să se poarte și cabinetul meu”, a adăugat președintele american, după cum relatează Financial Times.

Sursa foto: Profimedia

Replica spune multe despre lumea în care trăim. Politica globală intră tot mai clar într-o epocă a „oamenilor puternici”, lideri care își construiesc puterea nu prin compromis și reguli comune, ci prin autoritate, forță și control.

De la mese rotunde la întâlniri între lideri dominanți

Revenirea lui Trump la Casa Albă a accelerat această tendință. Tot mai multe decizii importante se iau în întâlniri directe dintre lideri influenți, nu în săli mari de conferință. Summiturile multilaterale, precum Adunarea Generală a ONU, G20 sau conferințele climatice COP, pierd din greutate.

Sursa foto: Profimedia

Un exemplu clar vine de la ultimul summit G20, organizat în Africa de Sud. Trump nu a participat. Xi Jinping a lipsit și el. Mohammed bin Salman, liderul de facto al Arabiei Saudite, a procedat la fel. Vladimir Putin a absentat și el. Mesajul transmis a fost simplu: liderii mari preferă scenele unde nu trebuie să împartă atenția cu state mai mici.

Putin, prezent în formă, dar slăbit în fond

Sursa foto: Profimedia

În cazul lui Vladimir Putin, situația este mai complicată. Restricțiile de deplasare și contextul internațional îi limitează opțiunile. Totuși, liderul de la Kremlin a reușit să bifeze câteva apariții importante. A fost în China, alături de Xi Jinping și Kim Jong Un. Urmează o vizită la New Delhi, pentru o întâlnire cu premierul indian Narendra Modi. În august, s-a văzut cu Trump în Alaska.

Sursa foto: Profimedia

Imaginea este una de lider activ și influent. Realitatea este însă mai dură. După aproape patru ani de război, Rusia nu a reușit să obțină o victorie clară în Ucraina. Economia rusească depinde tot mai mult de China, iar statutul de mare putere începe să pară mai mult o amintire decât un fapt.

Trump și Xi, sprijiniți de forța economică

Prin comparație, Trump și Xi conduc state cu economii suficient de puternice pentru a susține ambițiile lor. Președintele american vorbește frecvent despre pace, ba chiar despre Premiul Nobel pentru pace. În același timp, nu evită folosirea forței. În iunie, a ordonat bombardarea Iranului. În prezent, amenință Venezuela.

Problema lui Trump nu vine din exterior, ci din interior. Sprijinul politic se erodează vizibil. Republicanii au pierdut alegeri importante în state-cheie precum New York, New Jersey și Virginia. Mulți americani nu mai cred discursul optimist despre economie și inflație. Sondajele arată un avantaj de aproximativ cinci puncte procentuale pentru democrați înaintea alegerilor pentru Congres.

Sursa foto: Profimedia

Această slăbiciune a produs efecte concrete. Congresul a forțat publicarea dosarelor din cazul Jeffrey Epstein, în ciuda opoziției președintelui. Faptul că Trump nu a putut opri acest demers a fost perceput ca un semn rar de vulnerabilitate. În funcție de conținut, aceste documente riscă să îi creeze probleme serioase în următoarele luni.

Xi Jinping, un lider care pare de neclintit

China cere din nou reunificarea cu Taiwanul. Mesajul trimis de Xi Jinping noului lider al opoziției din insulă

Sursa foto: Shutterstock

Xi, Jinping, în schimb, încheie anul 2025 într-o poziție mult mai solidă. A traversat cinci ani extrem de dificili. Pandemia pornită din China a provocat un dezastru global, fără ca Beijingul să fie tras la răspundere. Pe plan intern, au existat nemulțumiri rare, dar controlul statului le-a ținut sub capac.

Războiul comercial declanșat de Trump a pus presiune pe economia chineză. Răspunsul Beijingului a fost dur. China și-a folosit controlul asupra pământurilor rare și a mineralelor critice, esențiale pentru tehnologia modernă. Rezultatul a fost reducerea tarifelor americane. Această „armă” economică influențează și calculele Washingtonului în privința Taiwanului.

Sursa foto: Profimedia

În același context se explică și reacția agresivă a Chinei față de noul premier japonez, Sanae Takaichi, după declarații legate de Taiwan. Beijingul transmite că are pârghii și este dispus să le folosească.

Puterea care nu admite opoziție

Un avantaj major al lui Xi vine din controlul aproape total asupra statului. Legislativul, justiția și presa se află sub autoritatea sa. Criticile publice sunt rare. Imaginea oficială este una de calm și stabilitate.

Totuși, semnele de tensiune există. În ultimii ani, Xi a îndepărtat un număr impresionant de lideri politici și militari. Au dispărut din funcții un ministru de Externe, doi miniștri ai Apărării, nouă generali de rang înalt și un șef important al partidului.

Două sisteme, două tipuri de forță

Diferența dintre Xi și Trump devine clară într-un episod relevant. Trump a încercat să obțină întoarcerea lui James Comey, fostul șef al FBI. Instanțele au respins demersul. Pentru Trump a fost o decizie frustrantă. Pentru democrația americană, a fost o dovadă de rezistență instituțională.

Un lider înconjurat de oameni speriați poate părea puternic pe termen scurt. Pe termen lung, acest tip de putere slăbește statele. Indiferent cât de mult admiră Trump disciplina din jurul lui Xi, istoria arată că frica nu construiește stabilitate durabilă.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Xu Bo, un miliardar chinez, și-a propus să repopuleze lumea cu genii. Viitorul „Primul tată al Chinei” comandă copii la ebrupetă din America
17:52
Xu Bo, un miliardar chinez, și-a propus să repopuleze lumea cu genii. Viitorul „Primul tată al Chinei” comandă copii la ebrupetă din America
ACTUALITATE Fotorepoterul Mălina Guler s-a stins din viață
16:54
Fotorepoterul Mălina Guler s-a stins din viață
POLITICĂ CTP îl atacă pe Nicușor Dan, după ce a anunțat că se vede cu magistrații, dar cu ușile închise: „Presa nu are acces, e o întâlnire privată, intimă a dlui Nicușor”
16:42
CTP îl atacă pe Nicușor Dan, după ce a anunțat că se vede cu magistrații, dar cu ușile închise: „Presa nu are acces, e o întâlnire privată, intimă a dlui Nicușor”
ACTUALITATE O familie infracțională preponderent română a fost destructurată în Canada. Ce vânau prădătorii
16:29
O familie infracțională preponderent română a fost destructurată în Canada. Ce vânau prădătorii
FLASH NEWS Selly combate acuzațiile Rise Project și vine cu explicații: „Nu am încălcat legea nici măcar o secundă/ Sunt real afectat de tot ce mi s-a întâmplat în ultimele 40 de ore”
15:42
Selly combate acuzațiile Rise Project și vine cu explicații: „Nu am încălcat legea nici măcar o secundă/ Sunt real afectat de tot ce mi s-a întâmplat în ultimele 40 de ore”
Mediafax
Cât ar trebui să mâncăm, de fapt, de Crăciun. Un medic trage semnalul de alarmă
Digi24
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania lui Călin Georgescu, în mijlocul scandalului
Cancan.ro
”Măgărie”. Supărare mare după ce Alessia Pop a câștigat Vocea României
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Fără punte: premierul Bolojan elimină o zi liberă
Mediafax
Ce va indica noua etichetă de pe electrocasnice. Cumpărătorii vor fi primii anunțați
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
Cancan.ro
EXCLUSIV | Imagini SFÂȘIETOARE la mormântul Ștefaniei Szabo, în prag de Crăciun. Omagiul care îți rupe sufletul
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
De ce ni se pare că luna decembrie „vine mai devreme” în fiecare an?
APĂRARE Ucraina va construi drone maritime cu Portugalia. „Vor ajuta la apărarea Europei de pe mare”. Ce țări au mai încheiat astfel de acorduri cu Kievul
17:23
Ucraina va construi drone maritime cu Portugalia. „Vor ajuta la apărarea Europei de pe mare”. Ce țări au mai încheiat astfel de acorduri cu Kievul
MILITAR Donald Trump caută o cale de ieșire din Venezuela ca să nu bage America într-un nou război de 20 de ani. „Fără un nou Vietnam sau Afganistan”
16:40
Donald Trump caută o cale de ieșire din Venezuela ca să nu bage America într-un nou război de 20 de ani. „Fără un nou Vietnam sau Afganistan”
FLASH NEWS Dronă de provenineță necunoscută pe teritoriul Turciei. Autoritățile raportează al doilea incident în mai puțin de 24 de ore
16:35
Dronă de provenineță necunoscută pe teritoriul Turciei. Autoritățile raportează al doilea incident în mai puțin de 24 de ore
DEZVĂLUIRI Culisele operațiunii „Hawkeye Strike”. SUA au luat la țintă bastioanele ISIS din Siria, avioane de vânătoare iordaniene au efectuat misiuni de atac paralele
16:31
Culisele operațiunii „Hawkeye Strike”. SUA au luat la țintă bastioanele ISIS din Siria, avioane de vânătoare iordaniene au efectuat misiuni de atac paralele
AUTO Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România? Nu toți șoferii cunosc acest lucru
16:30
Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România? Nu toți șoferii cunosc acest lucru
MEDIU Poți să-ți iei adio de la schiatul pe ghețari. Doar 3% din ghețarii Alpilor ar putea supraviețui până în 2100
16:24
Poți să-ți iei adio de la schiatul pe ghețari. Doar 3% din ghețarii Alpilor ar putea supraviețui până în 2100

Cele mai noi