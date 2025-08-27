Andi Moisescu și Olivia Steer au DIVORȚAT, după o căsnicie de 22 de ani. Când și cum a început povestea lor de dragoste

Cancan.ro a oferit bomba momentului în showbiz, potrivit căreia Andi Moisescu a divorțat recent de soția sa, Olivia Steer. Cei doi au fost căsătoriți timp de 22 de ani și au împreună doi băieți.

Semnele discrete și gesturile subtile par să confirme acest fapt, dar totul s-a făcut în mare secret, fără ca publicul să fie anunțat oficial, potrivit sursei citate.

De altfel, Andi renunțase la a mai purta verigheta și discuțiile lui despre Olivia Steer dispăruseră complet în ultima perioadă, iar el a vorbit doar despre copii, pe care a recunoscut că îi vede destul de rar

Sursele Cancan susțin că au trecut deja câteva luni de când au divorțat, dar niciunul dintre ei nu a vorbit public despre acest lucru. Mai mult, în ultimele interviuri, Andi a evitat cu grijă să vorbească despre planurile de viitor.

„În general preferăm să facem vacanțe active. Este o mai veche obsesie a mea, pentru că după o anumită vârstă mișcarea e absolut esențială, altfel n-aș mai putea să încap eu în mine însumi și cu atât mai puțin să îmi păstrez măsurile”, a declarat recent pentru CANCAN.RO, Andi Moisescu.

Povestea de dragoste dintre Andi și Olivia a început în 2023

Povestea de dragoste dintre Andi și Olivia a început în 2003, la scurt timp după ce s-au cunoscut în Ajunul Crăciunului din 2002. Întâlnirea dintre ei a fost pusă la cale de Andi, cu ajutorul unui prieten, și a avut loc într-un grup mai mare. Însă, atunci, ea nu și-a dat seama de sentimentele lui.

La scurt timp, drumurile lor s-au despărțit, ea plecând la Târgu Mureș și el în Spania, dar legătura s-a menținut prin telefon. Andi i-a trimis mesaje de ziua ei și de Anul Nou, iar după sărbători cei doi s-au revăzut, de această dată singuri.

„Am descoperit atunci că avem multe în comun, că suntem singuri amândoi și că ne plăceam foarte tare”, povestea și Olivia Steer, în trecut.

FOTO – Facebook