Prima pagină » Actualitate » Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de PROTECȚIE, după ce ar fi fost terorizați de un individ. PRIMA REACȚIE a prezentatorului

Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de PROTECȚIE, după ce ar fi fost terorizați de un individ. PRIMA REACȚIE a prezentatorului

Ruxandra Radulescu
19 aug. 2025, 11:22, Actualitate
Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de PROTECȚIE, după ce ar fi fost terorizați de un individ. PRIMA REACȚIE a prezentatorului

Andra și soțul ei, Cătălin Măruță, au depus plângere la Poliția Voluntari împotriva unui individ care i-ar teroriza, au transmis surse judiciare, în exclusivitate, pentru Mediafax. Cei doi au solicitat, în paralel, și un ordin de protecție. 

Poliția Voluntari investighează plângerea înregistrată de Andra și Cătălin Măruță pentru a stabili circumstanțele în care au avut loc incidentele.

Contactat de MEDIAFAX, Cătălin Măruță a refuzat să dezvăluie motivul pentru care el și Andra au cerut ordin de protecție:

”Vă rog să înțelegeți, dar nu vreau să vorbesc despre lucrurile acestea!”, a declarat Cătălin Măruță

Andra și Cătălin Măruță locuiesc într-o vilă spațioasă situată în nordul Capitalei, alături de doi copii ai lor.

Deși sunt persoane publice, Andra și Cătălin preferă să păstreze discreția, motiv pentru care nu au oferit niciodată un tur complet al casei. Cu toate acestea, mici colțuri din vilă apar frecvent în fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele sociale. Curtea din spate găzduiește o piscină, iar în casă există un studio în care Andra lucrează ocazional.

Parterul vilei este dominat de un living cu bucătărie open space, amenajate în nuanțe închise. Pereții sunt acoperiți cu cărămidă decorativă, iar podelele sunt din parchet masiv de stejar și fag. Bucătăria îmbină elegant negrul cu lemnul, fiind dotată cu iluminare LED și o zonă specială pentru colecția de vinuri a cuplului.

FOTO: social-media

Citește și

ACTUALITATE Ilie Bolojan, întrevedere cu Procurorul General pe tema REFORMEI din justiție
11:17
Ilie Bolojan, întrevedere cu Procurorul General pe tema REFORMEI din justiție
METEO ANM anunță o lună septembrie cu temperaturi neașteptate. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
11:10
ANM anunță o lună septembrie cu temperaturi neașteptate. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
Cabana BABELE, aflată la cota 2.200 în inima Bucegilor, scoasă la vânzare. Locația s-ar putea transforma într-unul hotel exclusivist. Cât costă
11:09
Cabana BABELE, aflată la cota 2.200 în inima Bucegilor, scoasă la vânzare. Locația s-ar putea transforma într-unul hotel exclusivist. Cât costă
EXTERNE EXPLOZIV! Surse din administrația TRUMP ar confirma că SUA investighează posibila IMPLICARE a administrației BIDEN în anularea alegerilor din România
10:48
EXPLOZIV! Surse din administrația TRUMP ar confirma că SUA investighează posibila IMPLICARE a administrației BIDEN în anularea alegerilor din România
POLITICĂ Sindicatele din învăţământ îl acuză pe premierul Bolojan că DEZINFORMEAZĂ când spune că norma didactică de predare ar fi scăzut în ultimii ani
10:48
Sindicatele din învăţământ îl acuză pe premierul Bolojan că DEZINFORMEAZĂ când spune că norma didactică de predare ar fi scăzut în ultimii ani
ACTUALITATE Accident grav pe A1 București-Pitești. Doi tineri și-au pierdut viața după ce au fost acroșați de un TIR
10:46
Accident grav pe A1 București-Pitești. Doi tineri și-au pierdut viața după ce au fost acroșați de un TIR
Mediafax
Câți ani ar trebui să economisească un tânăr pentru a-și cumpăra un apartament fără credit?
Digi24
Turcia vrea să elimine sejururile all-inclusive. Reacția turiștilor români: „Venim la voi, mâncăm tot!”
Cancan.ro
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a sinucis!
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Mediafax
Andra și Cătălin Măruță, sub teroare! Au cerut emiterea unui ordin de protecție
Click
Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia. Ce surpriză i-au făcut grecii fiului său în restaurant: „O țară care a fost în faliment, dar azi prosperă”
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
Digi24
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Ce se întâmplă doctore
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
observatornews.ro
Viaţa în chirie a devenit prea scumpă pentru localnicii din Ibiza. Oamenii trăiesc în rulote sau corturi
StirileKanalD
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
KanalD
Ea este Alexandra, românca de 36 de ani, care și-a pierdut viața după ce a căzut 200 de metri pe un ghețar, în Italia
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
EXCLUSIV | Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied. Cât de eficiente sunt, de fapt?
Descopera.ro
300 de obiecte misterioase au fost găsite în Univers
Capital.ro
Doliu în România. Un mare jurnalist și realizator s-a stins: Un povestitor care a știut să aducă lumea mai aproape de noi…
Evz.ro
Sunt „pensii speciale” și în Europa. Dar acolo beneficiarii latră
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Care este cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără viață într-un apartament din Iași
RadioImpuls
TOAMNA vine mai devreme? Ultimele zile din august 2025 aduc temperaturi uşor sub cele obişnuite, în cea mai mare parte a ţării. ANUNȚUL meteorologilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Spune-mi un loc ciudat în care ai făcut dragoste
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce unele animale au pupile orizontale?
ACTUALITATE Valentin Stan: „Oamenii care sunt chemați la Casa Albă fac ce vrea președintele SUA. RĂZBOIUL s-a terminat”
11:00
Valentin Stan: „Oamenii care sunt chemați la Casa Albă fac ce vrea președintele SUA. RĂZBOIUL s-a terminat”
ECONOMIE Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Rombul financiar este o metodologie prin care reușim să ne setăm un obiectiv”
10:56
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Rombul financiar este o metodologie prin care reușim să ne setăm un obiectiv”
SPORT De ce nu dă randament Dennis Politic la FCSB. „Are psihoza asta”
10:47
De ce nu dă randament Dennis Politic la FCSB. „Are psihoza asta”
Scandalul crucii întoarse la UNTOLD ia amploare. Un consilier PNL din Cluj cere organizatorilor să garanteze că nu vor mai fi blasfemii pe scenă
10:45
Scandalul crucii întoarse la UNTOLD ia amploare. Un consilier PNL din Cluj cere organizatorilor să garanteze că nu vor mai fi blasfemii pe scenă
POLITICĂ Magistrații au și mai multe semne de întrebare, după discuțiile cu Bolojan: „Premierul nu a putut indica niciun element obiectiv și cuantificabil”
10:39
Magistrații au și mai multe semne de întrebare, după discuțiile cu Bolojan: „Premierul nu a putut indica niciun element obiectiv și cuantificabil”
GUVERN Ședință de Guvern extraordinară. Executivul va adopta OUG pentru suspendarea unor investiții
10:35
Ședință de Guvern extraordinară. Executivul va adopta OUG pentru suspendarea unor investiții