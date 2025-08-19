Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de PROTECȚIE, după ce ar fi fost terorizați de un individ. PRIMA REACȚIE a prezentatorului

Andra și soțul ei, Cătălin Măruță, au depus plângere la Poliția Voluntari împotriva unui individ care i-ar teroriza, au transmis surse judiciare, în exclusivitate, pentru Mediafax. Cei doi au solicitat, în paralel, și un ordin de protecție.

Poliția Voluntari investighează plângerea înregistrată de Andra și Cătălin Măruță pentru a stabili circumstanțele în care au avut loc incidentele.

Contactat de MEDIAFAX, Cătălin Măruță a refuzat să dezvăluie motivul pentru care el și Andra au cerut ordin de protecție:

”Vă rog să înțelegeți, dar nu vreau să vorbesc despre lucrurile acestea!”, a declarat Cătălin Măruță

Andra și Cătălin Măruță locuiesc într-o vilă spațioasă situată în nordul Capitalei, alături de doi copii ai lor.

Deși sunt persoane publice, Andra și Cătălin preferă să păstreze discreția, motiv pentru care nu au oferit niciodată un tur complet al casei. Cu toate acestea, mici colțuri din vilă apar frecvent în fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele sociale. Curtea din spate găzduiește o piscină, iar în casă există un studio în care Andra lucrează ocazional.

Parterul vilei este dominat de un living cu bucătărie open space, amenajate în nuanțe închise. Pereții sunt acoperiți cu cărămidă decorativă, iar podelele sunt din parchet masiv de stejar și fag. Bucătăria îmbină elegant negrul cu lemnul, fiind dotată cu iluminare LED și o zonă specială pentru colecția de vinuri a cuplului.

