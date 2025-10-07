Școlile din București ar putea fi închise miercuri din cauza Ciclonului Barbara. ANM a emis un cod roșu de ploi, valabil pentru județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov, dar și pentru municipiul București. În Ialomița și Constanța au fost suspendate deja cursurile în școli și grădinițe.

UPDATE Prefectul Capitalei: Analizăm varianta sistemului hibrid

Andrei Nistor, prefectul Capitalei, anunță ce opțiuni au părinții în cazul în care se decide închiderea școlilor.

„Analizăm în acest moment varianta sistemului hibrid pentru zilele cu vreme severă. Știu cât de dificil este pentru părinți să se adapteze unei eventuale închideri a școlilor. Dacă vom decide suspendarea cursurilor cu prezență fizică:

•⁠ ⁠părinții care nu pot ține copiii acasă vor avea o soluție alternativă, •⁠ ⁠iar pentru cei care preferă să își țină copiii acasă, absențele vor fi motivate pe baza solicitării părinților”, scrie el pe Facebook.

Știrea inițială

Comitetul pentru Situații de Urgență s-ar putea întruni, marți, la Prefectura București, după ce ANM a emis Cod Roșu de ploi abundente, valabil pentru mai multe județe și pentru București.

Meteorologii ANM anunță, din nou, că vremea rea face ravagii în unele zone în România. A fost emis un cod roșu de ploi abundente pentru județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov, dar și pentru municipiul București, valabil până miercuri.

Se închid școlile în București din cauza ploilor?

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița, întrunit marți, a dispus o serie de măsuri pentru prevenirea și gestionarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, ca urmare a avertizării meteorologice Cod roșu de ploi abundente, valabilă de marți de la ora 21.00 până miercuri la ora 23.00.

Încetul cu încetul, ploile se vor restrânge, iar cantitățile de apă acumulate nu vor mai fi atât de mari ca până acum.

Încă va ploua abundent, totuși, se arată pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 110…120 l/mp.

Ciclonul mediteranean Barbara va aduce ploi abundente în jumătatea sud-estică a țării, iar instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența în toate zonele afectate.

Potrivit ANM, în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80 – 100 și izolat 120 – 140 l/mp.

Școlile vor decide cum vor fi recuperate orele în județele aflate sub Cod roșu

Școlile vor decide cum vor fi recuperate orele în județele aflate sub avertizare Cod roșu și unde s-a hotărât închiderea școlilor.

Potrivit datelor Ministerului Educației, până în acest moment, la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență s-a luat decizia suspendării cursurilor în toate instituțiile din învățământul preuniversitar pentru miercuri, 8 octombrie, în județele Constanța și Ialomița.

Consiliile de administrație ale unităților de învățământ aflate în situația de a suspenda activitatea didactică vor stabili măsuri privind recuperarea orelor.