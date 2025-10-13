Andreea și Antonio merg în fiecare zi câte 4 Km prin noroi, până la școală. Povestea înduioșătoare a celor doi copii din Dâmbovița

În Dâmbovița, la 100 de kilometri de București, se scrie povestea tristă a doi micuți, Andreea și Antonio. Copiii se trezesc cu noaptea-n cap și străbat drumul spre școală în noroi până la glezne. Primarul comunei care e î fruntea localității de 35 de ani nu a găsit bani ca să asfalteze strada și nici nu a vrut să vorbească cu presa. E plecat la Bruxelles cu treabă, spune viceprimarul.

Nici bine nu răsare soarele, că într-un vârf de deal din satul Nicolaești, această mama este deja în picioare. Se trezește devreme, ca să-i pregătească pe cei doi copii, Antonio și Andreea, pentru o nouă zi plină de provocări. Au de străbătut un drum lung până la școală.

Alina, mama micuților, face două drumuri dimineața: unul pentru fetiță, care e la școală, iar altul, pentru băiețel, care trebuie să ajungă la grădiniță. De cele mai multe ori, pe Antonio îl duce în brațe. Până la cursuri, micuții trebuie să meargă aproape 4 km prin noroi, indiferent de vreme. Cizmele lor mici și colorate se afundă în mizerie, așa că mereu au nevoie de încălțări de schimb. Mama a reușit să cumpere, din alocațiile copiilor, o tricicletă. Așa o duce pe Andreea până la microbuzul școlar, și pe Antonio la grădiniță. Își crește singură copiii, pentru că soțul ei e plecat în străinătate, la muncă.

Femeia spune că a cerut de nenumărate ori primăriei să asfalteze drumul, însă rugile ei eu rămas fără ecou. Scaunul de edil al comunei e ocupat, încă din 1990, de același primar, Emil Drăghici, care ar fi spus că se va ocupa de problemă, potrivit Știrile Kanal D.

