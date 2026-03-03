Andrei Caramitru: „Ayatolahul dac. Suntem mai praf ca societate decât iranienii”

Andrei Caramitru scrie despre asemănările şi deosebitie dintre români şi iranieni. În cea mai nouă postare a sa, acesta ajunge la o concluzie tristă şi anume aceea că „suntem mai praf ca societate decat iranienii”, chiar şi fără bombardamente.

Procentele de educaţie şi de urbanizare ale populaţiei României sunt cu mult sub cele ale Iranului, mai scrie Caramitru, care converg, în opinia sa, spre predilecţia pentru „modelul iranian cu ayatollah” sau „califat ortodox”.

„Ayatolahul dac Nu râdeți. Vă dau două cifre: – urbanizare. În Iran e 78%, populație care trăiește la oraș. La noi e vreo 50 și un pic la sută. Mult mult sub. Suntem mult mai ruralizati chiar decât Iranul – educație ? Păi în Iran 23% din populația adultă are studii universitare. La noi ? Cam 19% (incluzând aici bioterra și alte scheme), real e 15%. Și 40% la noi nu au terminat nici bacul ca nu i-a dus capul.”

Concluzia lui Caramitru este aceea că „suntem mai praf ca societate decat iranienii.”

„Cu mult. Ma rog – aia au si super istorie de mii de ani, mare civilizatie. Aici ugu ugu prin copaci. Dacii au fost primii cică centrul civilizației mondiale (deşi nu au lăsat nimic în urmă și nu știau să scrie). după vreo 1000 de ani chiar că nu se mai știe nimic că eram așa de dezvoltați că nu am lăsat nici o urmă măcar pe undeva vreo clădire câteva cărămizi puse una peste alta ceva orice. Că bordeiul din lut nu se pune, ăla e nivel neolitic neandertalian. Aşa că vă miră că de fapt securilii şi ugu ugu noștri își doresc fix modelul iranian cu ayatollah ? Că își doresc califat ortodox ? Adică militarizare totală, represiune – cu un Mesia guru religios peste ? Păi să nu vă mire”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

🚨 Războiul din Iran în direct, ziua a patra. Ambasada SUA de la Riad, atacată cu drone. Israelul a „demolat” clădirea radio-televiziunii din Teheran

Cum reușește Iranul să fenteze faimosul Iron Dome și care este marea vulnerabilitate a armatei Statelor Unite. Atuurile și dezavantajele forțelor militare în conflictul din Orientul Mijlociu