04 ian. 2026, 11:56, Actualitate
Andrei Caramitru comentează intervenția SUA în Venezuela: ”Tipul ăsta de mișcări politice susținute extern fix de inamicii țării ar trebui distruse din fașă”

Andrei Caramitru susține că influența Statelor Unite în Venezuela și Iran a avut, în trecut, efecte pozitive și că declinul celor două state a început odată cu apariția unor mișcări politice interne pe care le consideră suveraniste și extremiste. Într-o postare amplă pe Facebook, acesta face o paralelă între evoluțiile istorice din cele două țări și avertizează asupra consecințelor unor astfel de mișcări.

„SUA a gestionat de facto pe model protectorat atât Venezuela, cât și Iranul, în trecut”

În analiza sa, Andrei Caramitru susține că perioada de stabilitate și dezvoltare a celor două state a fost strâns legată de influența americană.

SUA a gestionat de facto pe model protectorat atât Venezuela cât și Iranul în trecut. Și a funcționat foarte bine. Venezuela era cea mai bogată țară din America Latină, Iranul era într-o dezvoltare și modernitate excepțională pe timpul shah-ului”, scrie acesta.

Caramitru spune că ruptura a apărut atunci când, pe fondul tensiunilor interne, au fost alimentate mișcări politice radicale, cu sprijin extern.

„Ce s-a întâmplat? Au venit zuzuranistii locali, susținuți direct de ruși și/sau chinezi”, susține el.

„Mișcările astea zuzuraniste încep toate la fel și se termină în catastrofa absolută”

Referindu-se la Iran, Caramitru descrie un proces de radicalizare care a dus la prăbușirea statului.

În Iran – grupările extremiste religioase au isterizat populația rurală cu tradițiile noastre etc, huo globaliștii, să fim suverani. Cuplat cu stângiștii și feministele din urban – pe teoria că aia din orașe fură, că e corupție. Rezultatul îl știm – catastrofă totală pentru țara aia – foamete, dezastru complet, teroare, terorism”.

Un scenariu similar este descris și în cazul Venezuelei: În Venezuela – când a scăzut prețul petrolului evident nu mai puteau da pensii speciale și ajutoare sociale la toată lumea, și au făcut un program de reformă economică cu FMI. Așa că gugumanii au făcut revoluție comunistă suveranistă, domne, naționalizăm tot și dăm poporului. Rezultatul a fost foamete și dezastru complet și teroare”, afirmă Caramitru.

În final, acesta avertizează că istoria se repetă și că riscurile sunt majore: „Dacă cunoști istoria măcar un pic – este EVIDENT că mișcările astea zuzuraniste încep toate la fel și se termină în catastrofa absolută”, scrie el, adăugând că „tipul ăsta de mișcări politice susținute extern fix de inamicii țării ar trebui distruse din fașă”, deoarece „nu poți risca viitorul unei țări așa”.

