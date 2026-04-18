Andrei Caramitru mizează pe rămânerea în funcție a lui Bolojan cel puțin până la sfârșitul anului. „E posibil să greșesc, dar nu cred”

Andrei Caramitru mizează pe rămânerea în funcție a lui Ilie Bolojan cel puțin până la sfârșitul anului.

„Eu am făcut previziunea că bolo rămâne prim ministru până la sfârșitul anului cel puțin. A fost publicată, preluată, e documentat asta. Până acum cam tot ce am scris în lista aia de previziuni se întâmplă.

Care e logica stricta pe care m-am bazat. Și îmi mențin previziunea.

Bolo e susținut de următoarele poluri de putere:

– elita economică și intelectuală a României, clasa medie, urbanul mare
– BNR / sistem bancar / creditorii țării
– marii investitori
– Bruxelles
– capitalele europene inclusiv personal de Merz și ceilalți
– partea reformatoare din sistem (da da exista ca altfel eram acum sub Dragnea sau CG).

Andrei Caramitru: „Și ceilalți useleu – nu au reușit nimic…”

Ceilalți sunt susținuți de dom profesor văran, de olgutza și baronii de stepă și ceva rezerviști și câteva zone de sistem marginale anti reformiste. Posibil și de maga dar maga nu a reușit în Ungaria și cam nicăieri unde au încercat să influențeze, e mai degrabă un semn rău.

Și ceilalți useleu – nu au reușit nimic și-au dat cu stangul în dreptul deși aveau toată puterea – nu au putut să își pună un candidat măcar în turul 2, de DOUĂ ori. Asta înseamnă ca nu îi duce mintea prea mult și nu le au cu schemele nu le iese nimica cum să le iasă acum.

E destul de simplu de înțeles. E posibil să greșesc dar nu cred”, scrie Andrei Caramitru pe Facebook.

