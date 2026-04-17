Ilie Bolojan spune că şi PNL va avea în vedere schimbarea abordării politice, dacă lucrurile vor continua pe panta pe care au încăput.

Premierul mai spune că în cazul în care va fi depusă o moţiune împotriva sa, atunci va trebui să se pună ceva în loc.

„Pentru că nu se va putea oferi multă pâine, se va oferi mult circ”, a mai spus, la RRA, Bolojan.

Ilie Bolojan a mai spus că s-a intrat într-o zonă „în care se şi acţinează pentru a dinamita lucrurile”.

„Întotdeauana vom avea o zonă de vuvuzele politice. În momentul în care lucrurile se duc într o zonă în care se şi acţinează pentru a dinamita lucrurile nu mai poţi să stai pasiv. Pntru că lururile nu sunt în regulă pentru ţara noastră”, a mai transmis premierul.

Întrebat dacă ar trece o moţiune a PSD împotriva sa, Bolojan a răspuns:

„Vom vedea. Dar exista voturi in parlament ca o motiune de cenzură să treacă, intr-un fel sau altul”, spune Bolojan.

În acelaşi timp, lansează şi o declaraţie de război împotriva acelora care întreţin scandalurile de pe scena politică.

„Nu suntem oameni care potenţează scandaluri. S-a ajuns într-o situaţie în care şi PNL va trebui să-şi reconfime decizia. M-am făcut că nu aud.”

