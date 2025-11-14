Moment istoric. Prima femeie din Iran care dirijează o orchestră simfonică

Orchestra Simfonică din Teheran a numit pentru prima dată o femeie în funcția de dirijor. Paniz Faryousefi, în vârstă de 42 de ani, conduce concertele „Țara Simurgh”. După revoluția islamică din 1979, când țara a fost preluată de mullahi, este pentru prima dată când o femeie conduce o orchestră simfonică.

„Arta aparține umanității, nu bărbaților sau femeilor”, a spus Faryousefi, potrivit Iran Wire.

„Prezența unei femei dirijor în Iran poate părea neobișnuită, dar muzica este limbajul nostru comun, iar acest aspect nu contează între mine și membrii orchestrei”, a afirmat dirijoarea.

„Sper că experiența mea va putea deschide calea altor entuziaști în dirijarea orchestrei”, a adăugat Faryousefi.

Din 1979, Iranul este o teocrație condusă de ayatollahul Ali Khamenei. Femeilor li s-au impus restricții dure, cum ar fi purtarea obligatorie a hijabului și un control strict al moravurilor. Teheranul susține, de asemenea, grupări precum „Hezbollah” și Hamas și desfășoară o propagandă activă împotriva Israelului. După moartea Ginei Mahsa Amini în 2022, protestele pentru drepturile femeilor din Iran s-au intensificat.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Furtună în Iran: Fata consilierului principal al lui Khameni încalcă tradiția islamică. Apare cu chipul descoperit la nuntă

Trump i-a trimis o scrisoare preşedintelui israelian în care îi cere să-l graţieze pe Benjamin Netanyahu. Ce argumente aduce republicanul