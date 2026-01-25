Andrei Caramitru: Situația din interiorul SUA devine extremă. Va genera violențe imense. E doar începutul

Andrei Caramitru scrie, într-un comentariu pe Facebook, că situația din SUA devine extremă și va genera noi violențe „imense”, după ce agenții ICE l-au ucis, în Minneapolis, pe cetățeanul american Alex Pretti.

„Din păcate situația din interiorul SUA devine extremă, și până la o rezolvare clară va genera niște violențe imense. Asta e doar începutul”, consideră Andrei Caramitru.

Acesta vorbește despre „lupta dintre două viziuni complet opuse ale lumii”:

1) „Cea de stânga extremă (Minneapolis e centrul lor, epicentrul ideologic, de asta e acolo haosul acum). Care zice așa : ei sunt sanctuar. Orice imigrant ilegal, orice criminal condamnat la nivel federal e lăsat în pace și îi dau și ajutoare sociale – si au toleranță 100% pentru orice ilegalitate pe care cei “oprimați” o fac. Fura somalezii 15 miliarde ? E ok ! Sunt 100 de condamnați la nivel federal aici pe crime grave (sexuale și de orice fel)? Îi protejăm ne luptăm cu poliția federală sa nu cumva să fie arestați. Și dacă e – nu mai respectăm nici o lege nimic dacă e contrară ideologiei. O nebunie totală”

2) „Cea de dreapta extremă. Ceilalți zic așa – suntem sub un asalt existențial din partea stangii, care ar distruge complet esența Americii. Nu mai acceptăm imigranți, tranși, state și orașe sanctuar care sunt în afara legilor federale. Deci – aplicăm fix mecanismele de acum 100 de ani contra insurectionistilor – intrăm efectiv peste ei cu toată forța posibilă și îi facem zob dacă e, e care pe care, far west, nu mai contează nimic, nu mai facem alegeri anulăm democrația dacă e, pentru ca e existențial. E nebunie și asta să fie clar”

Caramitru, despre „nivelul de nebuneală” din SUA

Potrivit lui Caramitru, și unii și alții au atins un nivel de „nebuneală” care nu le mai permite să coexiste și speră să îi distrugă pe ceilalți.

„Mulți zic ca e posibil să înceapă un război civil. Sigur ca e posibil. Dacă ar fi – îl câștiga republicanii extrem de repede apropo (probabil ca 90% din forțele de ordine și armata sunt cu Trump peste tot – plus exista mega miliții organizate și înarmate de oameni care ar ieși să lupte). Democrații nu au nici cea mai mică șansa, zero, dacă se întâmplă așa ceva doamne ferește. Să fim realiști zic.

Aici suntem din păcate. Eu nu pot să apar nici pe protestatarii anti ice (dar deloc) și nici nebuneala inversă ultra maga (dar deloc).

Îmi pare rău ca nu mă aliniez tamp la tot ce zic ceilalți care nu au fost în viața lor în sua și habar nu au de situația de acolo. Eu o știu foarte bine. Deci sper ca încă mai am dreptul să scriu ce cred”, mai scrie Caramitru.

Autorul postării precizează, totodată, că „aia e o societate mult mai violentă decât în Europa”.

„Nici nu ai cum compara . Au toți pistoale, e far west light. Și ei vor să fie așa, e parte din structura lor socială . E o tara bazata pe bani , violenta si viteza. E antiteza Europei de la începuturile lor . Și asta nu se va schimba . Sper doar sa nu pice democrația acolo ar fi o catastrofă absolută”, explică Andrei Caramitru.

