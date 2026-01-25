Proteste în Minneapolis, după ce agenții ICE au mai ucis un cetățean. Martorii contrazic declarațiile administrației Trump. Hollywoodul se revoltă

Protestatarii și agenții ICE s-au ciocnit, din nou, pe străzile din Minneapolis, după uciderea asistentului medical Alex Pretti. Potrivit Sky News, demonstranții au fost ținta gazelor lacrimogene și a spray-urilor cu piper folosite de agenți.

În ciuda apelurilor la calm, scrie sursa citată, agenții federali au venit înarmați până în dinți pentru a face față protestelor care au urmat împușcării asistentului medical Alex Pretti. Manifestanții au calificat uciderea lui Alex Pretti drept o execuție.

Proteste împotriva ICE au loc în toată SUA

Împușcarea lui Alex Pretti de sâmbătă seara a reaprins protestele împotriva represiunilor administrației Trump în mai multe orașe din țară. Demonstrațiile s-au întins de la New York, unde oamenii au putut fi văzuți ținând pancarte care cereau desființarea ICE, până la Los Angeles.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a acuzat „extremiștii de stânga“ că au creat „haos organizat” în Minneapolis.

„Un astfel de nivel de haos organizat este specific doar pentru Minneapolis. Este o consecință directă a colaborării dintre agitatorii de extremă stângă și autoritățile locale”, a declarat Vance pe contul său de X.

Alex Pretti nu a ținut arma în mână, spun martorii sub jurământ

Între timp, doi martori la uciderea lui Alex Pretti au declarat, sub jurământ, că asistentul în vârstă de 37 de ani nu ținea o armă în mână când s-a apropiat de agenți federali din Minneapolis, sâmbătă. Aceste mărturii contrazic afirmațiile făcute de oficialii administrației Trump, care încercau să prezinte împușcarea ului Alex Pretti drept un act de autoapărare, relatează The Guardian.

Relatările lor au fost formulate în declarații sub jurământ, depuse la un tribunal federal din Minnesota, la doar câteva ore după uciderea lui Pretti, ca parte a unui proces intentat de ACLU în numele protestatarilor din Minneapolis împotriva lui Kristi Noem și a altor oficiali din domeniul securității interne care au condus represiunea imigrației în oraș.

Un martor este o femeie care a filmat cel mai clar videoclip cu împușcătura fatală; celălalt este un medic care locuiește în apropiere și a declarat că inițial ofițerii federali i-au împiedicat să acorde asistență medicală victimei.

Femeia a mărturisit că nu a văzut niciun semn că Pretti ar fi ținut o armă în mână în niciun moment

„Agenții l-au trântit pe bărbat la pământ. Nu l-am văzut atingându-i pe niciunul – nici măcar nu era întors spre ei. Nu părea că încerca să se opună, ci doar încerca să ajute o femeie să se ridice. Nu l-am văzut cu o armă. L-au trântit la pământ. Patru sau cinci agenți l-au ținut la pământ și au început să tragă. L-au împușcat de atâtea ori… Nu știu de ce l-au împușcat. El doar ajuta. Eram la un metru și jumătate de el și pur și simplu l-au împușcat…”

Ea a continuat: „Am citit declarația DHS despre ce s-a întâmplat și este greșită. Bărbatul nu s-a apropiat de agenți cu o armă. S-a apropiat de ei cu o cameră. Încerca doar să ajute o femeie să se ridice, iar ei l-au trântit la pământ.”

Al doilea martor, un medic în vârstă de 29 de ani, a declarat în mărturia sa că a văzut împușcăturile de la fereastra apartamentului său, aflată aproape de locul faptei. Înainte de împușcături, a spus martorul, l-a putut vedea pe Pretti țipând la agenți, dar „nu l-a văzut atacându-i pe agenți sau îndreptând vreo armă de vreun fel”.

După împușcături, când medicul a încercat să ofere ajutor medical, inițial a fost împiedicat să o facă.

„La început, agenții ICE nu m-au lăsat să trec”, a spus el. „Dar niciunul dintre agenții ICE care se aflau în apropierea victimei nu efectua resuscitare cardiopulmonară și mi-am dat seama că victima era în stare critică. Am insistat ca agenții ICE să mă lase să-l evaluez.”

Victima avea „cel puțin trei răni prin împușcare în spate”, a spus medicul, una în partea stângă sus a pieptului și o altă posibilă rană prin împușcare în gât.

„Am verificat pulsul, dar nu l-am simțit”, a spus doctorul

Mărturiile martorilor, contrazic direct afirmațiile unor înalți oficiali ai administrației Trump, inclusiv președintele, secretarul pentru securitate internă și Greg Bovino, comandantul unei patrule de frontieră, care l-au numit pe Pretti un „pistolar” care s-a apropiat de ofițerii federali „fluturând” o armă și i-a amenințat că îi va „masacra”.

Hollywoodul condamnă măsurile severe împotriva imigrației

Actrițele hollywoodiene Natalie Portman și Olivia Wilde au condamnat „îngrozitoarea” represiune a administrației Trump împotriva imigranților din Minneapolis, în cadrul discursurilor susținute la Festivalul de Film Sundance, la câteva ore după ce un agent al Poliției de Frontieră l-a împușcat mortal pe Alex Pretti.

Wilde a declarat pentru Variety că este „dezgustată”, adăugând că „nu mai putem accepta această situație ca fiind noua noastră normalitate”.

„Oamenii sunt uciși, iar eu nu vreau să normalizez faptul de a vedea oameni uciși – pe internet sau în filme”, a spus ea, purtând o insignă „ICE Out” prinsă de rochia ei.

Între timp, câștigătoarea premiului Oscar, Natalie Portman, a descris situația actuală ca fiind „un moment devastator în istoria țării noastre”.

„Este imposibil să nu vorbim despre ceea ce se întâmplă în acest moment, despre brutalitatea ICE și despre faptul că aceasta trebuie să înceteze imediat”, a declarat ea pentru Variety.

Mai multe alte vedete de la Hollywood – printre care Ariana Grande, Natasha Lyonne, Tessa Thompson și Mark Ruffalo – au purtat insigne cu mesajul „Be Good” (Fii bun) sau „ICE Out” (Eliminați ICE) la gala Globurilor de Aur, după ce un agent ICE a împușcat mortal pe Renee Good la începutul acestei luni.

