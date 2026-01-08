Cine a fost Renee Nicole Good, femeia împușcată mortal de agenții ICE în Minneapolis? „Poetă, scriitoare, soție și mamă”

O femeie de 37 de ani a fost împușcată mortal miercuri dimineață de un agent al Agenției Federale de Imigrare (ICE) din SUA în timpul unei operațiuni care a stârnit proteste și critici puternice la nivel local și național. Victima a fost identificată ca Renee Nicole Macklin Good, o mamă a trei copii, poetă și scriitoare, care se mutase de curând în oraș.

Renee era o cetățeană americană născută în Colorado, care se descria pe rețelele sociale ca „poetă, scriitoare, soție și mamă”. Familia și prietenii o descriu ca o persoană plină de compasiune, dedicată copiilor și pasionată de artă și literatură.

Oficiali ai administrației Trump au prezentat-o pe Renee Macklin Good drept un „terorist”, care ar fi încercat să lovească agenții ICE cu mașina. Fostul ei soț respinge ferm această versiune. Spune că Renee nu a fost activistă și că nu a participat niciodată la proteste.

„Renee a fost una dintre cele mai bune persoane pe care le-am cunoscut vreodată”

Fostul soț o descrie ca pe o creștină devotată, implicată în tinerețe în misiuni pentru tineri în Irlanda de Nord. Iubea muzica, a cântat într-un cor în liceu și a studiat canto la facultate. A urmat cursuri de scriere creativă la Old Dominion University, în Virginia, unde a câștigat un premiu literar în 2020. A găzduit și un podcast alături de al doilea soț, care a murit în 2023.

Renee avea o fiică și un fiu din prima căsătorie, acum în vârstă de 15 și 12 ani. Fiul de 6 ani era din a doua căsătorie. În ultimii ani, s-a ocupat mai ales de creșterea copiilor, dar a lucrat anterior ca asistentă la un cabinet stomatologic și la o cooperativă de credit.

Mama ei, Donna Ganger, a declarat pentru Minnesota Star Tribune că familia a fost anunțată despre moartea lui Renee miercuri dimineața.

„Renee a fost una dintre cele mai bune persoane pe care le-am cunoscut vreodată”, a spus Ganger. „A avut o compasiune extraordinară. A avut grijă de oameni toată viața. A fost iubitoare, iertătoare și afectuoasă. Un om extraordinar.”

Ulterior, Donna Ganger nu a mai răspuns apelurilor și mesajelor presei.

Renee nu avea antecedente cu autoritățile

Renee nu avea antecedente penale semnificative, dincolo de o amendă pentru circulație, spun apropiații ei. Familia își amintește de ea ca de o persoană calmă, iubitoare și implicată în proiecte creative, inclusiv în câștigarea unui premiu la scriere în 2020.

După moartea ei, comunitatea s-a adunat pentru a aprinde lumânări, dar și pentru a protesta împotriva intervenției ICE, iar discuțiile despre tactica și rolul agenției în Minneapolis au devenit un subiect fierbinte în întreaga țară.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Revoltă în SUA, după ce o femeie a fost împușcată mortal, în Minneapolis, de agenții ICE. Părinții victimei reacționează