Andrei Roșu, fostul solist al trupei „Gaz pe foc”, s-a prezentat la Mobilizare: „Nu am plecat pe front”

16 oct. 2025, 12:29, Actualitate
Sursa foto: Facebook

Andrei Roșu, fostul solist al trupei Gaz pe Foc”, a povestit pe Facebook, în urmă cu puțin timp, cum a fost la Mobilizare”. El a spus că s-a prezentat la unitatea militară menționată pe ordinul de chemare a rezerviștilor”, în această dimineață, la ora 7:55. El a precizat că locația la care trebuia să ajungă nu este în apropierea domiciliului său, ci în partea opusă a orașului.

Ajuns acolo, el s-a poziționat la coadă, în fața umității militare.

Nu am plecat pe front

Cum a fost azi, la mobilizare” (și ce se poate îmbunătăți).

Azi dimineață la 7:55 m-am prezentat conștiincios la unitatea militară menționată pe ordinul de chemare a rezerviștilor”. Ca în orice astfel de proces bine organizat, locația nu este în apropierea domiciliului, ci în partea opusă a orașului — la doar 50 de minute și două mijloace de transport în comun.

M-am pus disciplinat la coadă, de maximum 100 de persoane, în fața unității militare.

Ca paranteză (și ca dau un mic spoiler): două ore mai târziu, coada era zero. Probabil că toată lumea a presupus, ca mine, ora 08:00–20:00” nu este un interval în care te poți prezenta oricând, ci timpul efectiv pe care îl vom aloca pentru exercițiul / antrenamentul de mobilizare, a scris el pe Facebook.

Mai departe, el a povestit că a fost direcționat către o zonă cu corturi, unde a fost și măsurat, din cap până-n picioare, pentru a fi echipat.

După aceste măsurători complexe, bucuros plec pe lumină, nu am fost cipat și nici trimis pe front, am pornit spre birou”, a povestit el.

Pe la 8:15, m-am intersectat cu un fost coleg de liceu, care venise de la 6 dimineața (!), „ca să scape mai repede”. În cazul lui, a fost o decizie înțeleaptă — mi-a zis că „a durat zece minute și… gata”.

Pe la 8:45, am intrat în unitate și am fost direcționat către o zonă cu corturi.

După alte 20 de minute de așteptare, am intrat în cortul alocat celor domiciliați în sectorul 1, unde mi s-a cerut cartea de identitate și livretul militar, pentru a li se face copie.

sursa foto: Facebook/Andrei Rosu

sursa foto: Facebook/Andrei Rosu

Am fost direcționat ulterior către următorul cort: ultimul pe dreapta dacă sunteți sănătos, ultimul pe stânga dacă aveți probleme medicale”.

La acest cort era o nouă coadă, destul de mare, dar m-am bucurat văd câți rezerviști sunt (încă) fără probleme medicale.

O altă paranteză: lângă corturi era o tonetă cu ceai, cafea etc. (la 1 leu, din câte am înțeles).

După încă 40–45 de minute de așteptare, am intrat în cortul numit „de echipare”.

Acolo, o doamnă cu un metru de croitorie și un domn cu un pix și un caiet.

„Ce înălțime aveți și ce număr la pantofi?”, apoi am fost măsurat în jurul capului („54!”) și la piept („50!”).

Între timp, a intrat un ofițer și a întrebat dacă ajută mai trimită oameni”, ca meargă treaba mai repede.

Doamna i-a răspuns , din păcate, au un singur metru de croitorie…

După aceste măsurători complexe, bucuros plec pe lumină, nu am fost cipat și nici trimis pe front, am pornit spre birou”.

În încheiere, Andrei Roșu a explicat ce anume se poate îmbunătăți, în tot acest proces prin care a trecut:

„Ce s-ar putea îmbunătăți?

1. După cum scriam și ieri: comunicarea mai multe informații incluse în ordinul de chemare.

2. O investiție majoră, echivalentul a 0,0000000001% din PIB, în câteva sute de metri de croitorie.

3. Având în vedere complexitateaprocesului prin care am trecut, o locație mai apropiată de domiciliu ar economisi mult timp. Sau, și mai bine, se fi rezolvat telefonic sau online. Cred avem cu toții în casă un metru de croitorie…”, a conchis fostul artist.

