Ion Cristoiu: Haosul comic al Mobilizării: O cumplită lovitură de imagine dată Armatei

16 oct. 2025, 11:31, Pastila lui Cristoiu
Publicistul Ion Cristoiu a oferit un nou jurnal, denumit, sugestiv, Haosul comic al Mobilizării: O cumplită lovitură de imagine dată Armatei”. El numește balamucMobilizarea rezerviștilor din București și din Ilfov, dar și o axiomă a vieții noastre publice”.

Balamucul denumit oficial Mobilizarea rezerviștilor din București și din județul Ilfov e o axiomă a vieții noastre publice, e susținută de toți cei care s-au confruntat, din nefericire pentru ei, cu acest balamuc, e susținut, culmea, de foarte multe instituții de presă, mai multe decât mă așteptam, desigur unele care sunt sub influența Direcției de Informație a Armatei tac, și o altă axiomă este adevărul că acest balamuc, acest haos indescriptibil s-a constituit într-o nouă lovitură de imagine data Armatei”, își începe scriitorul jurnalul.

„Aș spune în această dimineață că o lovitură de imagine dată Armatei, care a premers unei noi lovituri, și anume, investigarea cazurilor de corupție de la Spitalul Militar Central, având drept suspectă sau chiar acuzată pe șefa spitalului, un general celebru, decorat. Și, firește, se ridică întrebări privind cauzele acestui haos. Scot din discuție, ca unul care s-a ocupat și a ironizat, ba chiar denunțat satiric acest haos în jurnalul meu video din fiecare seară, în diferite intervenții TV, deci, scot din discuție conspirațiile. Am văzut că Mihai Gâdea, într-o evidentă clătinare a personalității, susține, cu subiect și predicat, în deplinătatea tuturor facultăților sale, inclusiv a facultății pe care a făcut-o, că, de fapt, aici este o mână criminală”, sugerându-ne că e mâna lui Călin Georgescu.

Călin Georgescu, care, a pus la cale, l-a pus pe Vlad Gheorghiță să apară la televizor, la vreo 2 emisiuni, și să dea în spectacol găunoșenia, ce știa și el, după atâta timp de stat în afara televiziunilor, în cazarmă. Deci, este acest balamuc, acest haos, i-a șocat pe cei care l-au trait, adică cei convocați, dar și pe cei care l-au urmărit, pentru că e vorba de Armată. Mai e încă această ă, ca să zic așa, că să dăm Milităria jos din pod”, nu, Armata Română este Armata Română. Deci, are toate caracteristicile, slăbiciunile statului român, cetățeanului român și instituției din România. Această acțiune a fost prost organizată, prost gândită, ea a provocat haos, pentru că a pus la lucru militari din unități militare, din cazărmi, din Ministerul Apărării Naționale, care până în acest moment nu prea făceau eforturi suplimentare și deodată s-au trezit în fața unui efort și, nu în ultimul rând, a exprimat disprețul militarilor față de civili, evident, tocmai în ultima vreme când militarii au ieșit din cazărmi, apar pe televizor și, sub pretextul războiului pe care îl duce împotriva noastră Federația Rusă, să pună la cale tot felul de operațiuni prost organizate, de care nu se preocupă, pentru că, ei consideră, mai nou: băi, noi suntem Armata și dacă am zis să veniți la o adresă greșită, veniți la o adresă greșită”, mai spune scriitorul. 

