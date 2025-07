Angajații Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în a cincea zi de PROTESTE. Oamenii își apără, în stradă, drepturile salariale

Continuă protestele în România! Angajații Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) au ieșit, pentru cea de-a cincea zi, în fața sediului central din Miorița, pentru a-și apăra drepturile salariale. Conform proiectului de lege publicat în consultare în cursul zilei de joi, 3 iulie, se menționează diminuarea valorii venitului brut cu aproximativ 42 %, pentru personalul care gestionează fonduri europene.

Oamenii susțin că aceste măsuri conduc la o diminuare semnificativă a veniturilor funcționarilor publici care gestionează fonduri europene, un job despre care mărturisec că implică multă muncă și responsabilitate, în condițiile în care România își dorește să atragă cât mai multe fonduri europene, pentru cât mai multe domenii și proiecte de interes pentru țară și pentru cetățeni.

Reamintim că vorbim despre un val de proteste în România, după măsurile anunțate de premierul Ilie Bolojan. Sute de angajaţi ai Ministerului Finanţelor şi ai administraţiilor judeţene ale ANAF au declanşat, luni, proteste spontane pe holuri sau în faţa instituţiilor. Aceștia sunt nemulţumiţi de intenţia Executivului de a le tăia unele sporuri, cum ar fi cel de condiţii vătămătoare.

Angajaţii MF şi ANAF protestează faţă de intenţia actualei guvernări de a tăia sau reduce unele sporuri acordate personalului din sectorul bugetar, cum este cazul sporului pentru condiţii vătămătoare de muncă sau a sporului de antenă.

Ilie Bolojan a fost invitat în platoul de la Antena 3, unde a vorbit despre situația actuală a României. Premierul spune spune că îi „roagă” pe români să aibă încredere că putem trece peste această perioadă.

De asemenea, Ilie Bolojan susține că, pentru el, este o onoare să își asume toate aceste responsabilități: „este o onoare pentru mine să fac ceea ce pot eu pentru țara noastră”, a declarat Ilie Bolojan.

„Avem două posibilități. Să luăm aceste măsuri în așa fel încât, cu toate costurile care vor apărea, să trecem țara prin această situație, în așa fel încât economia să funcționeze, pensiile și salariile să fie plătite, și să creăm condiții pentru ne reveni sau avem a doua abordare, să facem ce am făcut până acum, să nu recunoaștem problemele, să nu acționăm și să ajungem cu spatele la zid, situație în care am fi ajuns într-un blocaj de împrumuturi, într-o criză care nu e doar bugetară, am fi intrat într-o criză economică, ceea ce ar fi însemnat costuri mult mai mari pentru toți românii.