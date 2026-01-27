Viorel Nichiteanu este primarul comunei Rădăuți-Prut, din județul Botoșani, dar până acum a deținut și o companie agricolă pe care o conducea de aproape trei decenii.

Însă, a decis să renunțe la afacerea sa și să se implice mai multe în diverse proiecte comunitare, dar edilul a făcut un gest neașteptat pentru foștii săi angajați, mai exact nouă. A hotărât să le cumpere câte o mașină și, mai mult, fiecare a putut să își aleagă marca favorită.

„Am stat și m-am gândit mult cum aș putea să-i răsplătesc pe toți acești oameni care au fost atât de aproape și de dedicați alături de mine în toți acești ani. Mi-au fost alături și la bine și la greu, și când am obținut rezultate frumoase, dar și când am avut tragedii în familie. Măcar atât să fac pentru ei”, a declarat Viorel Nichiteanu, potrivit publicației Botoșani24.ro.

Compania agricolă a fost cumpărată de un investitor din Germania, iar angajații vor rămâne în cadrul firmei, mai precizează sursa citată.

Autorul mai recomandă:

Mașinile hibride preferate de europeni în 2025. Cum a evoluat piața auto în ultimul an

Mercedes-Benz a fost detronat: Marca auto cu cele mai multe rechemări în service în 2025

Reducere semnificativă de preț pentru modelul Dacia Spring, înainte de lansarea noilor motoare. Se vinde mai ieftin decât cu Programul Rabla