27 ian. 2026, 20:05, Actualitate
Sursa FOTO - caracter ilustrativ: Envato

Viorel Nichiteanu este primarul comunei Rădăuți-Prut, din județul Botoșani, dar până acum a deținut și o companie agricolă pe care o conducea de aproape trei decenii.

Însă, a decis să renunțe la afacerea sa și să se implice mai multe în diverse proiecte comunitare, dar edilul a făcut un gest neașteptat pentru foștii săi angajați, mai exact nouă. A hotărât să le cumpere câte o mașină și, mai mult, fiecare a putut să își aleagă marca favorită.

„Am stat și m-am gândit mult cum aș putea să-i răsplătesc pe toți acești oameni care au fost atât de aproape și de dedicați alături de mine în toți acești ani. Mi-au fost alături și la bine și la greu, și când am obținut rezultate frumoase, dar și când am avut tragedii în familie. Măcar atât să fac pentru ei”, a declarat Viorel Nichiteanu, potrivit publicației Botoșani24.ro.

Viorel Nichiteanu / FOTO – Botoșani24.ro

Compania agricolă a fost cumpărată de un investitor din Germania, iar angajații vor rămâne în cadrul firmei, mai precizează sursa citată.

