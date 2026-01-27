Prima pagină » Auto » Mașinile hibride preferate de europeni în 2025. Cum a evoluat piața auto în ultimul an

27 ian. 2026, 10:49, Auto
Vehiculele hibride-electrice au detronat mașinile exclusiv pe benzină ca principală opțiune de putere în rândul consumatorilor din Europa anul trecut. Aproximativ 1,88 milioane de vehicule noi au fost înregistrate în 2025 în Uniunea Europeană, o creștere de 1,8% față de anul precedent, potrivit Asociației Europene a Producătorilor de Automobile, relatează France24.

Vânzările de vehicule hibride-electrice au crescut cu 13,5%  anul trecut, reprezentând 34,5% din totalul vânzărilor din UE anul trecut, plasându-le înaintea mașinilor pe benzină, cu 26,6 la sută.
Între timp, vânzările de vehicule electrice cu baterii au crescut cu 30 la sută, reprezentând 17,4 la sută din vânzările totale, deși ACEA a menționat că această creștere provine de la o performanță slabă în 2024 și trebuie să crească și mai mult pentru a rămâne pe drumul cel bun cu obiectivele de tranziție ale UE.

Vânzările de hibride plug-in au crescut, de asemenea, dar vânzările de vehicule pe benzină și diesel au scăzut.

Cota combinată de piață a mașinilor pe benzină și diesel a scăzut la 35,5% , față de 45,2% în 2024.

Volkswagen Group a înregistrat o creștere a vânzărilor cu 5,5% anul trecut, crescându-și astfel avantajul ca cel mai bine vândut producător auto din Europa.

Renault din Franța a înregistrat o creștere similară, dar Stellantis — care deține mai multe branduri europene precum Peugeot și Fiat — a înregistrat o scădere a vânzărilor cu 4,7%.

Producătorul auto chinez BYD și-a triplat vânzările în UE anul trecut, deși dintr-o bază mică. SAIC Motor din China, care deține brandul MG, a înregistrat o creștere a vânzărilor cu o treime.

Sursa citată menționeazî că vânzările Tesla au scăzut cu aproape 38% anul trecut, pe măsură ce brandul de mașini electrice a suferit daune reputaționale în Europa din cauza asocierii cu miliardarul Elon Musk, care l-a susținut pe președintele american Donald Trump înainte de ruptura și care a susținut partidul de extremă dreapta AfD din Germania.

Aberațiile noilor taxe și impozite Bolojan. Mașinile hibride au un impozit mai mare decât un diesel vechi. Lista completă a creșterilor de taxe la mașini după noua lege fiscală

Mai cade un mit: Mașinile hibrid poluează aproape la fel de mult ca cele cu motor clasic. Marea MINCIUNĂ a producătorilor afectează portofelul șoferilor

