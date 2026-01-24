Reducere semnificativă de preț pentru modelul Dacia Spring, înainte de lansarea noilor motoare. Se vinde mai ieftin decât cu Programul Rabla

Modelul Spring, singurul automobil electric din portofoliul Dacia, are la început de an un preț redus cu 7.000 de euro față de prețul de listă, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Mașina este echipată cu motorul de 65 CP, fiind probabil ultimele stocuri înainte de lansarea noii versiuni, cu motoare mai mari.

Dacia Spring poate fi cumpărată în acest moment mai ieftin decât era la finalul lui 2025, prin Programul Rabla. Mai exact, prețul de 16.900 de euro afișat pe parcursul anului trecut a fost redus, prin Rabla, la aproximativ 13.700 de euro, dar achiziția prin programul AFM aducea o serie de obligații, inclusiv pe cea de păstrare a mașinii timp de doi ani.

Acum, Dacia a anunțat o reducere importantă de preț, care înseamnă minus 4.000 de euro față de prețul din 2025 și minus 7.000 de euro față de prețul de listă, de 19.900 de euro.

Mai mult, clienții primesc gratuit chargerul de 30 kW, care în mod normal costă 850 de euro, ca echipament opțional, și cablul de încărcare Model 2, de 10 A, pe lângă cel standard, Mode 3 AC. Totodată, priza V2L este inclusă în echipamente.

Dotările standard mai includ vopseaua Alb Kaolin, jante de oțel de 15 inchi, sistemul Media Nav Live cu ecran de 10 inchi, geamuri electrice față-spate, oglinzi electrice, cruise control.

Mașina este echipată cu motorul de 65 CP (48 kW), cu bateria de 27 kWh, care asigură o autonomie WLTP de 227 km, ce poate urca până la 305 km în regim urban, la temperaturi ridicate. Viteza maximă este 125 km/h.

În toamna anului trecut, Dacia a prezentat deja noile versiuni Spring, care includ modificări tehnice importante. În primul rând, a fost înlocuită bateria cu una LFP, cu o capacitate ceva mai mică, 24,3 kWh, dar o autonomie similară, datorită tehnologiei sale mai eficiente.

În plus, producătorii garantează o stabilitate mai bună a bateriei, chiar dacă are o densitate energetică mai mică.

Aceste specificații au determinat modificări ale arhitecturii Spring și optimizarea distribuției maselor între punți. De asemenea, s-a realizat o mai bună rigidizare a șasiului, prin introducerea de bare stabilizatoare pe puntea față și noi setări ale amortizoarelor și arcurilor, iar roțile de 15 inchi au fost introduse standard pe versiunea Expression.

Importante sunt cele două noi motoare, de 70 și 100 CP, care au și un cuplu majorat cu circa 20%. Șoferul va avea accelerații îmbunătățite, mai ales pe intervalul 80 – 120 km/h, acolo unde au loc depășirile în afara localităților.

Pe Spring 70, accelerația a scăzut la 10,3 secunde, de la 14 secunde, iar pe Spring 100 aceasta este de 6,9 secunde. În același timp, accelerație de la 0 la 100 km/h a scăzut la 9,6 secunde, față de 13,7 secunde cu motorul de 65 CP.

Chargerul de bord permite încărcare cu până la 40 kW, iar timpul de încărcare se reduce la 29 de minute de la 20 la 80% la o stație rapidă. Încărcarea la priză industrială, la 7 kW, este estimată la 3 ore și 20 minute, iar la priză casnică timpul estimat este de 10 ore și 11 minute.

Dacia a lansat deja aceste noi versiuni pe mai multe piețe din Europa, dar în România întârzie să apară, cel mai probabil pentru a putea fi vândute stocurile cu motorul de 65 CP, notează sursa citată.

Reprezentanții Dacia au precizat că prețurile noului Spring nu vor fi modificate, ceea ce înseamnă că va fi lansat cât de curând cu suma de 16.900 de euro.

