Mercedes-Benz a fost detronat: Marca auto cu cele mai multe rechemări în service în 2025

În ultimii ani, Mercedes-Benz a fost brandul cu cele mai multe rechemări de siguranță în Europa, dar anul 2025 a adus o schimbare de „podium”. Astfel, un alt brand auto a ajuns pe locul 1, care și-a dublat, practic, numărul de campanii în ultimul an.

Conform datelor analizate de Profit.ro, defecțiunile cu caracter de siguranță ale automobilelor, semnalate prin sistemul european de alerte, au ajuns la aproape 400 în 2025.

Potrivit Safe Gate, țările cu cele mai multe alerte sunt Germania (201), Franța, Portugalia și Belgia.

Cele mai frecvente cauze ale rechemărilor

Riscurile de accident, de incendiu, de poluare a mediului și de natură chimică au reprezentat cele mai frecvente cauze ale rechemărilor în service.

Desigur, specialiștii afirmă că un număr mare de rechemări nu se traduce neapărat în calitatea slabă a mărcii auto, ci pot fi puse pe seama unor erori de proiectare sau chiar de testare.

În cazul mărcilor premium, ar fi vorba și de rechemări de prevenție, pentru a evita eventualele procese nedorite.

Cele mai frecvente probleme care au generat rechemări în ultimul an au fost defecțiunile sistemelor de frânare, cele ale airbagurilor și centurilor de siguranță, riscurile de scurgere de combustibili și defecțiunile direcției.

Mașinile electrice „se abonează” la service

Se observă o creștere masivă a rechemărilor mașinilor de tip electric, hibrid sau PHEV, pentru defecțiuni care țin de partea electrică: la baterii, la încărcare, la software.

Peugeot, brandul cu cele mai multe rechemări

Marca auto „campioană” la rechemări în 2025 a fost Peugeot, cu 25 de campanii, mai multe față de cifrele Mercedes din anul anterior.

Modelele vizate de service au fost, de cele mai multe ori, 208, 2008, 308, 3008, 5008.

Pe locul 2 s-a clasat Kia, cu 24 de rechemări, iar Mercedes s-a aflat pe locul 3 în 2025, cu 23 de campanii, pentru A Class, C Class, E Class, GLC, GLE și EQS.

Au mai existat mărci cu cel puțin 10 rechemări, în speță Citroen (19), Ford (18), VW (18), BMW (17), Audi (16), Opel (14), Hyundai (13), Honda (11) și Toyota (10).

Suzuki și Tesla au înregistrat cele mai puține rechemări, iar Dacia a avut anul trecut 3 campanii, din care două pentru Duster și una pentru Jogger, transmite sursa citată.

