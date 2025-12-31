Anghel Damian dă detalii despre fiul său și al lui Theo Rose. ”Este un miracol din sfera paranormalului”

Actorul Anghel Damian, în vârstă de 34 de ani, a dat câteva detalii despre sasha, băiețelul pe care îl are împreună cu Theo Rose.



Theo Rose formează o familie cu Anghel Damian, cel care a avut o relație de mulți ani cu Lia Bugnar. Theo Rose și nepotul lui Nea Mărin, Alex Leonte, au format un cuplu mai bine de patru ani.

Theo Rose și Anghel Damian au împreună un copil, Sasha. Despre băiețelul lor a făcut declarații Anghel Damian pentru revista Viva.

Anghel Damian dă detalii despre fiul său și al lui Theo Rose. ”Noi încercăm să-i facem față pentru că la vârsta asta capacitățile lui sunt extraordinare”

”Sasha este un miracol din sfera paranormalului, mă uit la el și-mi dau seama cât de repede crește un copil, ce învață, cum învață, cum își dezvoltă personalitatea și devine EL. Noi încercăm să-i facem față pentru că la vârsta asta capacitățile lui sunt extraordinare, felul în care el se modifică de la zi la zi este mult peste capacitatea mea și a lui Theo de a ne modifica. Dacă noi ne-am propune să schimbăm ceva la noi, nu am reuși așa repede cum o face el și…este un miracol pe care am șansa să-l privesc îndeaproape”, a explicat Anghel Damian.

Artistul a vorbit și despre personalitatea fiului său și despre calitățile micuțului:

”Eu nu cred în calități și defecte. Cred că orice lucru poate fi atât o calitate cât și un defect, depinde când, cum și în ce măsură îl utilizezi. Are ambiție, ceea ce poate fi o calitate, dar și un defect când este prea mare, este extrem de dornic să facă el anumite lucruri, fără să-i arătăm noi, vrea să se descurce singur. E și foarte curios! Din nou…asta poate fi o calitate, dar și un defect, pentru că te poate duce în locuri periculoase, mai ales la vârsta asta, la doi ani și jumătate. Este extrem de energic, asta a moștenit și de la mine și de la Theo, și e și foarte vocal”.