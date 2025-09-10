Diana Buzoianu îi răspunde lui Daniel Zamfir: Cât voi fi eu ministră, nu se vor da avize și acorduri de mediu cu telefoane

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, i-a răspuns senatorului PSD, Daniel Zamfir, cu privire la construcția de hidrocentrale.

Întrebată despre cele patru hidrocentrale, Diana Buzoianu a răspuns la Antena 3 CNN că în timpul mandatului său, „în ministerul Mediului nu se vor da avize și acorduri de mediu cu telefoane, cu presiune publică, ci se vor analiza obiectiv documentele. Eu vreau să văd cine e supărat că ministra Mediului respectă legea”.

Ministrul Mediului a mai spus că legea trebuie schimbată. „Există patru hidrocentrale, Pașcani este cea mai avansată, avem niște studii făcute de Hidroelectrica, plătite de Hidroelectrica, cu specialiști selectați de Hidroelectrica care spune că Hidroelectrica nu va face niciun impact de mediu cu aceste lucrări. Asta e legislația pe mediu și trebuie să fie modificată. Hidroelectrica nu a făcut nimic greșit, asta e legea”, spune Buzoianu.

„Problema a că aceste hidrocentrale au fost făcute pe vremea lui Ceaușescu când nu prea îi păsa de natură și practic le-a creat pe toate în arii protejate, adică le-a creat în mijlocul naturii. Pașcani nu este într-o arie protejată, de exemplu”, a mai spus Ministrul Mediului la Antena 3CNN.

Daniel Zamfir a notat într-o postare pe Facebook că o somează public pe Diana Buzoianu, ministra USR a Mediului, să urgenteze avizarea construcțiilor hidrocentralelor începute încă de pe vremea regimului comunist care au făcut obiectul Hotărârii CSAT 169/2022 privind îmbunătățirea rezilientei energetice a României și stabilite în Programul de guvernare 2025-2028 în cadrul căruia, la capitolul ENERGIE, se menționează cu prioritate finalizarea investițiilor hidroenergetice sistate sau întârziate.