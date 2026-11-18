Pompierii intervin pe strada Ștefan cel Mare din localitatea Găneasa, județul Ilfov, după ce un mal de pământ s-a surpat peste două persoane aflate la nivelul unui canal tehnic. Una dintre victime a fost localizată, iar echipele de salvatori încearcă să o scoată de sub pământ. Pentru cea de-a doua persoană au fost demarate operațiunile de căutare.

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Potrivit informațiilor transmise de echipele de intervenție, salvatorii acționează în paralel pentru extragerea persoanei identificate și pentru stabilizarea malului de pământ, astfel încât operațiunile să se desfășoare în condiții de siguranță.

La fața locului au fost mobilizate forțe și echipamente specializate: Detașamentul Special de Salvatori, două autospeciale de stingere cu apă și spumă, Containerul Multirisc și patru echipaje de prim ajutor.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile continuă căutările pentru identificarea celei de-a doua persoane surprinse de surpare.