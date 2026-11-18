Liderii republicani din Camera Reprezentanților a SUA folosesc prevederile privind sprijinul pentru Ucraina din legea anuală a bugetului apărării ca monedă de schimb politică. Aceștia amenință că vor elimina măsurile de susținere a Kievului dacă democrații nu renunță la amendamentele care extind controlul Congresului asupra administrației Trump și a Pentagonului, arată i investigație NBC News.

Negocierile se poartă în jurul proiectului de lege privind bugetul pentru anul viitor, proiect care este coordonat de lideri republicani importanți. Inițiativa este condusă de președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, și de președintele Comisiei pentru Afaceri Externe, Brian Mast, potrivit unor surse familiarizate cu aceste negocieri.

Acest efort este o tactică de negociere menită să-i împingă pe democrați, care vor prelua în curând controlul asupra ambelor camere ale Congresului, să elimine prevederile din proiectul de lege obligatoriu adoptat referitoare la Hegseth și Trump, pe fondul îngrijorărilor legate de războiul din Iran și de conducerea secretarului apărării.

Dacă democrații nu cedează, republicanii propun eliminarea mai multor componente esențiale din proiectul legii apărării, precum livrările de echipamente militare către Kiev, schimbul de informații militare, dar și sancțiunile impuse Moscovei.

Schimbul de informații cu Ucraina a fost un punct recent de dispută între administrația Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care luna trecută a acuzat Casa Albă că a limitat schimbul de informații care a ajutat țara să dejuce atacurile cu rachete balistice ale Rusiei în ultimii 4 ani și jumătate. Trump și secretarul de stat Marco Rubio au negat aceste afirmații, iar Zelenski a confirmat ulterior că schimbul de informații a fost reluat după o pauză.

Pentru a păstra aceste prevederi în bugetul pentru anul 2027, republicanii vor să se renunțe la o serie de amendamente menite să limiteze puterea executivului. De exemplu, democrații au propus obligarea secretarului Apărării, Pete Hegseth, să se consulte cu Congresul înainte de a lua decizii privind gradele militare și personalul de conducere.

Amendamentele democraților urmăresc, de asemenea, limitarea deplasărilor externe ale șefului Pentagonului și restricționarea cheltuielilor militare legate de Iran.

Această dispută din Camera Reprezentanților vine într-un moment tensionat la Washington, marcat de diviziuni interne și schimbări ale raportului de putere în urma alegerilor de la jumătatea mandatului.

Potrivit NBC News, nu toți congresmenii republicani susțin această strategie de negociere. Luni, mai mulți republicani moderați s-au alăturat democraților pentru a trece un pachet legislativ separat de 1,8 miliarde de dolari pentru Ucraina și noi sancțiuni contra Rusiei, ocolind astfel conducerea lui Mike Johnson.