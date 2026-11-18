În afara faptului că te protejează împotriva virusurilor, acest pește gras combate oboseala, datorită conținutului de seleniu și vitamina B12.

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Cum luna noiembrie reprezintă perioada de vârf a sezonului de răceli și gripe, este important să faci mici schimbări pentru a ne întări sistemul imunitar. De aceea, prioritizarea anumitor alimente poate fi una dintre cele mai eficiente măsuri în acest sens.

Nutriționiștii recomandă în mod special peștele, cum ar fi stavridul, bogat în acizi grași omega-3, vitamina D și zinc. De asemenea, el conține seleniu și vitamina B12, nutrienți care joacă un rol esențial în combaterea oboselii și a stărilor de epuizare în această perioadă a anului.

În mod ideal, acest pește ar trebui consumat cel puțin de două ori pe săptămână, preparat la cuptor sau la grătar, întrucât aceste metode de gătire mențin un aport caloric scăzut. Pe lângă întărirea sistemului imunitar, el mai contribuie și la protejarea sănătății cardiovasculare, susține funcționarea creierului și ajută la echilibrarea nivelului de colesterol. Potrivit Fundației Spaniole pentru Nutriție (FEN), stavridul conține o cantitate mare de proteine ​​cu valoare biologică ridicată, ceea ce ajută la prelungirea senzației de sațietate, scrie El Economista.

O doză bună de fosfor

Una dintre caracteristicile distinctive ale acestui tip de pește este faptul că o singură porție asigură 50% din aportul zilnic recomandat de fosfor pentru bărbații și femeile cu vârste cuprinse între 20 și 39 de ani, care desfășoară o activitate fizică moderată.

Pe de altă parte, Agenția Spaniolă pentru Siguranța Alimentară și Nutriție (AESAN) subliniază că consumul de pește aduce numeroase beneficii pentru sănătate. Cu toate acestea, anumite categorii de populație, precum copiii sub 10 ani și femeile însărcinate, ar trebui să evite consumul speciilor care conțin niveluri mai ridicate ale anumitor substanțe.