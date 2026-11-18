Portugalia a refuzat să furnizeze Ucrainei avioane de luptă F-16. Ministrul de externe, Paulo Rangel, a declarat că aceste avioane sunt necesare pentru protejarea spațiului aerian portughez.

Ministrul portughez de Externe Paulo Rangel a spus că țara sa nu va putea să transfere avioanele de luptă către Ucraina, dar a spus că este disponibil să ofere antrenament piloților și stocuri de muniție.

„Furnizarea de aeronave F-16 este, de fapt, imposibilă, în timp ce problema instruirii este o chestiune diferită. Într-adevăr, echipe portugheze au asigurat anterior instruirea piloților ucraineni pentru operarea avioanelor F-16 și, poate, vom putea coopera.”, a spus ministrul de externe, potrivit Pravda.

Ministrul a adăugat că va discuta această problemă cu Ministerul Apărării.

„De asemenea, trebuie să luăm în considerare problema muniției utilizate de avioanele F-16 și să aflăm dacă este posibilă o cooperare în acest domeniu.”

Portugalia va aloca 50 de milioane de dolari pentru achizi’ia de armament destinat Ucrainei. Publicația Politico a relatat că Ministerul de Externe al Portugaliei l-a criticat dur pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, după ce acesta a afirmat că Lisabona consideră amenințarea rusă ca fiind „îndepărtată și nu deosebit de semnificativă”.

Sursa Foto: Guvernul Portugaliei