Lia Olguța Vasilescu și-a sărbătorit astăzi ziua de naștere. Primărița Craiovei care a împlinit 52 de ani a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care le-a mulțumit tuturor celor care i-au transmis urări de „La mulți ani!”. Olguța Vasilescu a postat și o serie de fotografii din Primăria Craiova, unde apare înconjurată de foarte multe buchete de flori. Cea mai dulce surpriză a fost tortul, decorat în tema ediției din acest an a Târgului de Crăciun din Craiova. Claudiu Manda a postat și el o urare pentru soția lui.

Lia Olguța Vasilescu a primit peste 50 de buchete de flori

Primărița Craiovei a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care le-a mulțumit oamenilor pentru urări și le-a transmis, la rândul său, gânduri bune.

„Vă mulțumesc tuturor pentru urări! Aceleași gânduri bune pe care mi le-ați transmis, vi le întorc înzecit!”, a scris Olguța.

Lia Olguța Vasilescu a avut nevoie de foarte multe vaze pentru că a primit peste 50 de buchete de flori cu ocazia zilei de naștere. Florile au fost așezate pe stânga și pe dreapta, iar pe mijloc a lăsat un culoar, unde s-a pozat zâmbitoare. În imagini se pot observa în special buchete de trandafiri de toate culorile. Aceasta a ales să poarte o rochie de culoare albastru deschis și o pereche de pantofi albi stiletto.

Separat de numeroasele buchete de flori pe care le-a primit, Olguța Vasilescu a publicat și o fotografie cu un aranjament floral format exclusiv din flori albe, precum narcise, lalele și trandafiri, așezate într-un trofeu folosit pe post de vază.

Tortul pe care l-a primit Olguța Vasilescu, inspirat din tema Târgului de Crăciun de anul acesta

Și pentru că nicio aniversare nu este completă fără o surpriză dulce, Olguța Vasilescu le-a arătat urmăritorilor și tortul pe care l-a primit. În mesajul prin care le-a mulțumit celor care i-au transmis urări, primărița a ținut să le mulțumească și reprezentanților cofetăriei Vivien din Craiova, care au realizat tortul.

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Acesta are trei etaje și este decorat cu marțipan verde. Tortul pare să reproducă imaginea unei căsuțe, cu ferestre albe, în vârful căreia se află un brad. În jurul acesteia se află „o armată” de spiriduși îmbrăcați în costume de sărbătoare, dar și câteva turnulețe aurii. Întregul decor este completat de o ghirlandă luminoasă, așezată în jurul căsuței și al turnulețelor.

Pe mijloc este și un șablon pe care scrie: „La multi ani, doamna primar Lia Olguța Vasilescu!”. Tematica Târgului de Crăciun de anul acesta de la Craiova este Tărâmul Elfilor, pe care cofetăria a reușit să o reproducă special pentru ziua Olguței.

Ce i-a urat Ionuț Manda iubitei lui

Un mesaj special a venit și din partea soțului său, Claudiu Manda, care nu a lăsat să treacă aniversarea fără să îi transmită câteva cuvinte de dragoste pe social media. Acesta a publicat o fotografie în care apare alături de Olguța Vasilescu la munte, însoțită de un mesaj scurt, dar plin de afecțiune: „La mulți ani, iubita mea! I love you!”. Declarația a fost completată de numeroase emoticoane cu inimioare.

Claudiu Manda este al doilea bărbat cu care s-a căsătorit Olguța. Pe vremea aceea, edilul din Craiova era deputat PSD, iar Claudiu Manda era vicepreședintele Senatului. Nunta a avut loc în 2019, unde au venit peste 500 de invitați. Ambii au câte un copil din căsătorii anterioare.