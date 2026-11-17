Cristela Georgescu, soția fostului prezidențiabil, Călin Georgescu, a anunțat marți 17 noiembrie pe Facebook, că decizia magistraților de la Tribunalul Ilfov, amânată pentru miercuri, nu este definitivă și urmează a fi contestată de una dintre părți. Totodată, aceasta a menționat că, în cazul în care magistrații Curții de Apel, vor respinge vineri contestația procurorilor DIICOT, Călin Georgescu va fi eliberat din arest preventiv și mutat în arest la domiciliu.

„CLARIFICARE

Decizia Tribunalului Ilfov (TI) se amână pentru încă o zi. Atenție, oricare ar fi aceasta nu este definitivă. Adică va fi contestată de una dintre părți”, a transmis Cristela Georgescu pe Facebook.

Aceasta a amintit că decizia de vineri a magistraților, ce vizează contestația procurorilor DIICOT, privind admiterea solicitării de arest la domiciliu în cazul lui Călin Georgescu, este definitivă.

„Vineri, 20 noiembrie se judecă la Curtea de Apel Bucuresti (CAB) contestația DIICOT la hotararea Tribunalului București (TB) cu privire la decizia favorabila privind cererea de arest la domiciliu. Decizia CAB de vineri este definitiva.

În cazul în care, vineri, magistrații Curții de Apel București resping contestația DIICOT, Călin Georgescu va fi eliberat din închisoare și plasat sub arest la domiciliu.

„1. Daca vineri CAB decide sa accepte contestatia DIICOT, atunci se va astepta judecarea contestatiei la decizia de maine a TI.

2. Daca vineri CAB decide sa respinga contestatia DIICOT, atunci decizia de maine a TI isi pierde obiectul, Calin va fi mutat in arest la domiciliu”, a mai transmis Cristela Georgescu.

Tribunalul Ilfov a amânat din nou decizia în cazul măsurii preventive pentru Călin Georgescu

Judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Ilfov, Cristina Gabor, a rămas, luni, în pronunțare și urma să stabilească, marți, ce măsură preventivă vor avea Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen, pe durata dezbaterilor din dosar în faza de cameră preliminară.

Marți, instanța a amânat din nou pronunțarea în dosarul de înșelăciune în care fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată alături de omul de afaceri Ionel Rusen.

Magistrații au decis ca pronunțarea să aibă loc miercuri, 18 noiembrie, astfel că soluția privind măsurile preventive și solicitările formulate de apărare mai întârzie cel puțin o zi.

Vineri, 20 noiembrie se judecă la Curtea de Apel București (CAB) contestația DIICOT la hotărârea Tribunalului București (TB) cu privire la decizia favorabilă privind cererea de arest la domiciliu.

Georgescu ar putea fi transferat într-un penitenciar

În cazul în care arestul preventiv va fi menținut, acesta ar putea fi transferat de la Arestul Central într-un penitenciar, având în vedere că a fost trimis în judecată în dosarul în care este cercetat. Din punct de vedere procedural, odată ajuns în această etapă a procesului, locul de deținere ar urma să fie un penitenciar.