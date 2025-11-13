Antikithera, paradisul în care poți începe o nouă viață. Ce stimulente oferă grecii pentru noii rezidenți

Antikithera, o mică insulă uitată în Marea Egee, caută să își repopuleze comunitatea. Cu doar 24 de locuitori permanenți și peisaje sălbatice, autoritățile oferă stimulente financiare pentru familiile tinere care aleg să se mute aici și să contribuie la viața insulei.

Antikithera este una dintre cele mai puțin populate insule ale Greciei, cu dealuri abrupte, stânci calcaroase și plaje izolate. Suprafața sa este de doar 23 de kilometri pătrați, însă istoria sa se întinde până în 4000 î.Hr. Insula este renumită la nivel mondial pentru descoperirea Mecanismului din Antikythera, considerat primul computer” al Antichității, folosit pentru calcularea pozițiilor astronomice, publică Playtech.

Viața pe insulă este simplă, dar liniștită. Există o singură cafenea care funcționează tot timpul anului și servește și ca magazin alimentar, precum și un hotel pentru vizitatorii curioși.

Nu există alt loc pe pământ unde să găsești o liniște atât de profundă, spune Giannis Tzinakos, fost general al Forțelor Aeriene Grecești, stabilit pe insulă, potrivit express.

Stimulente pentru noii veniți

Primarul Andreas Harhalakis subliniază nevoia de familii tinere și oameni cu meserii utile comunității: Avem nevoie de familii tinere, de copii care să umple din nou insula de viață”. Programul susținut de Biserica Ortodoxă Greacă oferă 500 de euro pe lună, timp de trei ani, familiilor care aleg să se mute pe insulă, echivalentul aproximativ al 18.000 de euro.

Autoritățile încurajează persoanele care pot contribui direct la economia locală, cum ar fi pescarii, brutarii, cofetarii sau constructorii. După ani de lipsă de locuitori, școala de pe insulă și-a redeschis porțile în 2023, odată cu sosirea unor familii tinere, iar alte patru familii s-au mutat în același an, semn că inițiativa dă deja roade.

Cum poți ajunge și ce trebuie să știi înainte de mutare

Insula poate fi accesată doar cu feribotul, fie din insula vecină Kythira, fie din portul Kissamos, aflat în Creta. Locuințele pentru noii veniți sunt încă în construcție, iar înscrierile oficiale urmează să fie anunțate în curând, potrivit companiei imobiliare Elxis.

Viața pe Antikithera oferă o combinație rară de liniște, peisaje sălbatice și oportunități de a contribui direct la revitalizarea unei comunități.

Familiile care aleg să se mute aici vor avea parte nu doar de sprijin financiar, ci și de șansa de a trăi într-un adevărat colț de paradis grecesc, într-un loc încărcat de istorie și frumusețe naturală.