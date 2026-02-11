„Antrenorul de genii” Kristof Lajos a fost condamnat definitiv la 7 ani și 10 luni de închisoare pentru viol asupra unui minor. Pedeapsa a fost redusă de la 13 ani și 3 luni

Kristof Lajos, supranumit ”antrenorul de genii”, a fost condamnat definitiv, miercuri, la 7 ani si 10 luni pentru viol asupra unui minor, după ce a fost prins în flagrant în vara anului trecut. Curtea de Apel Bucureşti aproape a înjumătăţit pedeapsa primită de bărbat la Judecătoria Sectorului 4, care îl condamnase inițial la 13 ani şi 3 luni de închisoare.

Kristof Lajos a fost condamnat la 7 ani și 10 luni de închisoare

Decizia Curtii de Apel București este definitivă. Deși pe fond fuseseră obținute despăgubiri morale de 100.000 euro, CAB a dispus reducerea acestora la 30.000 de euro. Cazul a putut fi probat prin monitorizarea video a lui Lajos în interiorul apartamentului unde se întâmplau ororile.

Pe numele bărbatului erau mai multe plângeri, însă doar una a fost luată în considerare, după ce în apartamentul în care își agresa sexual elevii au fost montate camere video. În acest fel, în iulie 2024, polițiștii l-au prins în flagrant în timp ce întreținea relații sexuale cu un minor în vârstă de 14 ani. Din cercetări a rezultat că profesorul l-ar fi ademenit pe elev cu sume de bani sau cu promisiunea unor alte beneficii.

Decizia instanței

”În baza art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. a) Cod procedură penală, admite apelul declarat de inculpatul KRISTOF LAJOS împotriva sentinței penale nr. 2026 din data de 04.07.2025, pronunțate de Judecătoria Sectorului 4 București – Secția Penală în dosarul nr. 387/4/2025.

Desființează, în parte, hotărârea atacată și, rejudecând cauza: În baza art. 218 alin. (1), alin. (3) lit. a), b), alin. (3¹) teza I, cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal, art. 5 alin. (1) Cod penal și art. 396 alin. (10) Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul Kristof Lajos la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de viol (persoana vătămată minoră Udrea Adelin Florin).

În temeiul art. 67 alin. (1) și (2) Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor de a comunica și de a se apropia de partea civilă Udrea Adelin Florin, precum și dreptul de a se apropia de locuința și de școala părții civile, la mai puțin de 150 m, prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. n) și o) Cod penal, pe o perioadă de 5 ani, ce se va executa după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate, conform art. 68 alin. (1) lit. c) Cod penal.

În temeiul art. 65 alin. (1) Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. n) și o) Cod penal, care se va executa de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până când pedeapsa privativă de libertate va fi executată sau considerată ca executată, conform art. 65 alin. (3) Cod penal.

Reduce pedeapsa aplicată inculpatului Kristof Lajos pentru săvârșirea infracțiunii de viol săvârșită asupra unui minor, prev. de art. 218¹ alin. (2), alin. (4) lit. a) și b) Cod penal, cu aplic. art. 396 alin. (10) Cod procedură penală, de la 8 ani și 9 luni închisoare la 5 ani și 6 luni închisoare (persoana vătămată minoră Udrea Teofan Andrei).

Menține pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor de a comunica și de a se apropia de partea civilă Udrea Teofan Andrei, precum și dreptul de a se apropia de locuința și de școala părții civile, la mai puțin de 150 m, prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. n) și o) Cod penal, pe o perioadă de 5 ani, ce se va executa în condițiile prevăzute de art. 68 alin. (1) lit. c) Cod penal.

Menține pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. n) și o) Cod penal, care se va executa în condițiile prevăzute de art. 65 alin. (3) Cod penal.

În baza art. 38 alin. (1) Cod penal rap. la art. 39 alin. (1) lit. b) Cod penal, contopește pedepsele principale și aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare, la care adaugă sporul de o treime din cealaltă, respectiv 1 an și 10 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa rezultantă de 7 ani și 10 luni închisoare, în regim de detenție”, se arată în decizia instanței.

