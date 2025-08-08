Prima pagină » Actualitate » Caz REVOLTĂTOR în București! Ce au decis judecătorii în dosarul bărbatului de 40 de ani, acuzat că a abuzat sexual, în repetate rânduri, o minoră

Caz REVOLTĂTOR în București! Ce au decis judecătorii în dosarul bărbatului de 40 de ani, acuzat că a abuzat sexual, în repetate rânduri, o minoră

08 aug. 2025, 16:49, Justiție
Caz REVOLTĂTOR în București! Ce au decis judecătorii în dosarul bărbatului de 40 de ani, acuzat că a abuzat sexual, în repetate rânduri, o minoră

Un bărbat de 40 de ani, care ar fi întreținut în mod repetat relații sexuale cu o victimă minoră, de 14 ani, în București – căreia i-ar fi câștigat încrederea, oferindu-i cadouri și bani – a fost plasat sub control judiciar. Procurorii au propus vineri arestarea preventivă a bărbatului pe o perioadă de 30 de zile, însă judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul judecătoriei de sector competente a respins propunerea. În schimb, a dispus plasarea inculpatului sub măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de către procurorii specializați în cauzele de abuzuri sexuale împotriva minorilor din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Agresiuni Sexuale.

Potrivit unui comunical Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală împotriva unui inculpat, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor, în formă continuată.

Conform sursei citate, în perioada 2024 – iulie 2025, în mod repetat, inculpatul, un bărbat în vârstă de 40 de ani, a întreținut relații sexuale cu persoana vătămată minoră, în vârstă de 14 ani, la domiciliul său din București.

„Inculpatul a profitat de vârsta fragedă a persoanei vătămate, care nu putea exprima un consimțământ valabil, știgându-i treptat încrederea prin oferirea de cadouri și sume de bani”, transmit procurorii în comunicatul transmis cu privire la această speță.

