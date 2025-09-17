Anunț despre lucrările la Planșeul Unirii. Ce se întâmplă ACUM după ce au fost descoperite construcții vechi după săpături

Primăria Sectorului 4 a anunțat, miercuri, ce se întâmplă cu lucrările la Planșeul Unirii, după ce au fost descoperite cărămizi și „elemente de construcție anterioară” în urma săpăturilor.

„Urmare a imaginilor și informațiilor apărute în spațiul public, vă comunicăm faptul că în timpul lucrărilor specifice de refacere totală a Planșeului Unirii, au fost găsite cărămizi/ elemente de construcție anterioară, într-o zonă adiacentă plăcii de beton ce acoperă râul Dâmbovița în centrul Capitalei. Conform procedurilor standard, zona a fost de îndată delimitată și protejată, urmând a fi examinată de specialiști în arheologie. La finalizarea acestor etape, concluziile vor fi prezentate opiniei publice”, au anunțat, marți, reprezentanții Primăriei Sectorului 4.

Aceștia au revenit, miercuri, asupra mesajului de miercuri și au transmis că descoperirile arheologice nu afectează lucrările la Planșeul Unirii.

Constructorii lucrează, în prezent, atât la execuția piloților forați, cât și la dezafectarea vechii plăcii de beton

„Pentru corecta informare a opiniei publice, facem precizarea că lucrările de refacere totală a Planșeului Unirii nu au fost sistate! Constructorii lucrează, în prezent, atât la execuția piloților forați, cât și la dezafectarea vechii plăcii de beton, în zona Parcului Unirii, departe de zona în care au fost identificate cărămizile/elementele de construcție anterioară despre care am făcut vorbire în cursul zilei de ieri.

Aceasta este, de altfel, singura zonă delimitată și protejată în momentul de față, în privința căreia specialiștii în arheologie urmează să formuleze un punct de vedere pe care îl vom prezenta opiniei publice”, au mai transmis reprezentanții Primăriei Sectorului 4.

Structura de beton se poate prăbuși la un cutremur de intensitate medie

Guvernul a decis, în aprilie 2023, suplimentarea cu 750 de milioane de lei a fondurilor din Programul „Anghel Saligny”, pentru reabilitarea și consolidarea Planșeului de la Piața Unirii.

Planșeul de beton din Piața Unirii, pe sub care trece Râul Dâmbovița, este în prezent într-o stare de degradare foarte mare. Ultima expertiză tehnică a arătat că structura are un risc seismic gradul I.