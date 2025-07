Învățământul românesc trece printr-o situație grea. Într-o perioadă în care s-a tot vorbit despre reconstrucție și despre reforme care transforme școala din România, Daniel David, ministrul Educației, a explicat că în actuala configurație, nu mai există suficienți bani pentru a plăti salariile din educație și bursele până la finalul anului.

În aceste condiții, începerea anului școlar stă sub semnul întrebării, în situația în care, până atunci, nu se vor găsi soluții viabile pentru profesori.

Federațiile din Educație anunţă pichetări ale Ministerului Educaţiei, începând de miercuri, şi un ”Miting al Educaţiei”, în 8 septembrie, mai exact în prima zi a noului an şcolar.

„Ca ministru, am obligația legală de a implementa legile în vigoare – și Programul de Guvernare. Măsurile luate prin Legea nr. 141/2025 sunt necesare, nu dorite, pentru a ne putea proteja din toamnă salariile și bursele. Direct spus, nu mai sunt bani pentru plata salariilor și burselor pentru tot anul! Este incorect să se creadă că nu îmi este greu că trebuie să le aplicăm și că nu înțeleg disconfortul creat.

Tocmai de aceea, am spus că orice măsuri fiscal-bugetare se pot lua doar dacă, în contextul aplicării lor, se protejează posturile oamenilor și salariile și se respectă principiile raționalității – să nu ieșim din reperele europene – și decenței – cât își permite acum, sustenabil, țara.”, a explicat Daniel David.

Daniel David mărturisește că presiunea zilnică a restructurilor îl împiedică să se mai poată gândi la lucruri constructive și benefice pentru viitorul școlii românești.

În plus, oficialul de la educație a precizat că niciunul dintre miniștrii care acum critică întreaga situație nu și-ar dori să conducă acum ministerul.

„Mi-aș fi dorit foarte mult să fi fost ministrul Educației și Cercetării într-o perioadă în care să pot construi, fără să fiu nevoit să mă gândesc în fiecare zi la soluții de restructurare, care, pentru a ne salva în toamnă salariile și bursele, generează inevitabil și disconfort. Știu că ați auzit o mulțime de miniștri care au justificat rămânerea în funcții în numele unei responsabilități neclare sau care au plecat cu justificări convenabile pentru a evita presiunea problemelor.

Sunt sigur că niciunul dintre ei nu și-ar dori să conducă acum ministerul. Eu am venit să ajut, nu să încurc. Nu am urmărit și nu urmăresc o carieră politică, am servit ca specialist-tehnocrat țara noastră în două mandate legate de două momente critice și anume criza politică din primul mandat, respectiv criza fiscal-bugetară din acest al doilea mandat.