Moartea lui Dani Romilă în Spania a fost confirmată oficial. Românul era dispărut din luna august 2025

George Dan Romilă, un român în vârstă de 46 de ani stabilit în Spania, care era dat dispărut din data de 26 august 2025, în Venta de Baños (provincia Palencia), a fost găsit mort duminică, 14 decembrie 2025, într-un taluz din zona bifurcației autostrăzilor A-62 și A-67. Identitatea sa a fost confirmată oficial.

Marți, 16 decembrie 2025, autoritățile au confirmat oficial că trupul aparține bărbatului căutat de aproape patru luni, informează publicația Palencia En La Red.

Dispariția lui Dani Romilă – descris de familie și prieteni ca un om liniștit, pasionat de motociclete și foarte dedicat muncii – a mobilizat timp îndelungat Garda Civilă, comunitatea locală și apropiații, care au cerut public să nu fie abandonată căutarea și au reclamat lipsa unui răspuns clar pentru familie.

Potrivit mamei sale, Clara Romilă, ultimele contacte cunoscute au fost pe 20 august, când au vorbit pe WhatsApp și „era bine”, și în după-amiaza zilei de 26 august, când un prieten din Valladolid ar fi vorbit cu el și ar fi spus, de asemenea, că „era bine”.

În aceeași zi, bărbatul ar fi plecat cu intenția de a ajunge la serviciu, însă nu a mai ajuns. Ancheta a reținut că mașina lui era parcată lângă casă, iar prânzul pregătit pentru muncă a fost găsit în vehicul.

Parcă l-a înghițit pământul

Clara Romilă a respins ideea că fiul ei ar fi dispărut de bunăvoie: „Cred că a plecat din proprie inițiativă, dar nu au existat mișcări pe card; ar fi trebuit să facă unele ca să mănânce. Acasă avea toate hainele; dacă ar fi vrut să plece, le-ar fi luat. Nu voia niciodată să lipsească de la muncă, pentru el era pe primul loc. E foarte ciudat, parcă l-a înghițit pământul. În fiecare zi fără să știm nimic de el, murim puțin câte puțin”, a spus femeia.

Ea a mai relatat că fiul ei locuia în Venta de Baños în casa unei femei columbiene, partenera sa, și că lucra într-o companie unde, spune familia, era apreciat.

Tot potrivit mamei, conaționalul nostru nu avea probleme de alcool sau droguri, îi plăceau mașinile și motocicletele, îi plăcea Spania și nu își exprimase intenția de a se întoarce definitiv în România.

Căutat luni de zile

Pe fondul lipsei oricăror vești, prietenii și colegii motocicliști au lansat apeluri publice pentru menținerea căutărilor și pentru o mai mare vizibilitate a cazului: