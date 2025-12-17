Prima pagină » Actualitate » Moartea lui Dani Romilă în Spania a fost confirmată oficial. Românul era dispărut din luna august 2025

Moartea lui Dani Romilă în Spania a fost confirmată oficial. Românul era dispărut din luna august 2025

17 dec. 2025, 15:25, Actualitate
Moartea lui Dani Romilă în Spania a fost confirmată oficial. Românul era dispărut din luna august 2025

George Dan Romilă, un român în vârstă de 46 de ani stabilit în Spania, care era dat dispărut din data de 26 august 2025, în Venta de Baños (provincia Palencia), a fost găsit mort duminică, 14 decembrie 2025, într-un taluz din zona bifurcației autostrăzilor A-62 și A-67. Identitatea sa a fost confirmată oficial.

Marți, 16 decembrie 2025, autoritățile au confirmat oficial că trupul aparține bărbatului căutat de aproape patru luni, informează publicația Palencia En La Red.

Dispariția lui Dani Romilă – descris de familie și prieteni ca un om liniștit, pasionat de motociclete și foarte dedicat muncii – a mobilizat timp îndelungat Garda Civilă, comunitatea locală și apropiații, care au cerut public să nu fie abandonată căutarea și au reclamat lipsa unui răspuns clar pentru familie.

Potrivit mamei sale, Clara Romilă, ultimele contacte cunoscute au fost pe 20 august, când au vorbit pe WhatsApp și „era bine”, și în după-amiaza zilei de 26 august, când un prieten din Valladolid ar fi vorbit cu el și ar fi spus, de asemenea, că „era bine”.

În aceeași zi, bărbatul ar fi plecat cu intenția de a ajunge la serviciu, însă nu a mai ajuns. Ancheta a reținut că mașina lui era parcată lângă casă, iar prânzul pregătit pentru muncă a fost găsit în vehicul.

Parcă l-a înghițit pământul

Clara Romilă a respins ideea că fiul ei ar fi dispărut de bunăvoie: „Cred că a plecat din proprie inițiativă, dar nu au existat mișcări pe card; ar fi trebuit să facă unele ca să mănânce. Acasă avea toate hainele; dacă ar fi vrut să plece, le-ar fi luat. Nu voia niciodată să lipsească de la muncă, pentru el era pe primul loc. E foarte ciudat, parcă l-a înghițit pământul. În fiecare zi fără să știm nimic de el, murim puțin câte puțin”, a spus femeia.

Ea a mai relatat că fiul ei locuia în Venta de Baños în casa unei femei columbiene, partenera sa, și că lucra într-o companie unde, spune familia, era apreciat.

Tot potrivit mamei, conaționalul nostru nu avea probleme de alcool sau droguri, îi plăceau mașinile și motocicletele, îi plăcea Spania și nu își exprimase intenția de a se întoarce definitiv în România.

Căutat luni de zile

Pe fondul lipsei oricăror vești, prietenii și colegii motocicliști au lansat apeluri publice pentru menținerea căutărilor și pentru o mai mare vizibilitate a cazului:

„Nu vrem să se oprească căutările… Nimeni nu poate dispărea așa, pur și simplu. Nu vom înceta până nu vom ști ce s-a întâmplat cu Dani Romilă”, au transmis aceștia, cerând și sprijinul autorităților și al presei.

În paralel, Garda Civilă a desfășurat, conform relatărilor, un amplu dispozitiv de căutare, inclusiv cu un câine specializat în depistarea resturilor biologice, elicoptere, drone, scafandri și echipe de cercetare în teren, operațiuni extinse în zone urbane, rurale și fluviale, la care au participat și voluntari din comunitate.

Cel mai probabil, răpire și crimă

Deznodământul a venit duminică, 14 decembrie 2025, în jurul orei 12:30, când un cetățean aflat în zonă a găsit trupul neînsuflețit într-un taluz, între vegetație, și a alertat serviciile de urgență.

La fața locului au ajuns rapid patrule ale Gărzii Civile și echipe de Poliție Judiciară, care au securizat perimetrul și au început verificările.

Primele indicii – îmbrăcămintea și documentele găsite – au fost considerate compatibile cu ale bărbatului dispărut, însă autoritățile au precizat că este necesară confirmarea medico-legală.

Marți, 16 decembrie 2025, Subdelegația Guvernului a anunțat că, după verificările necesare, identitatea a fost confirmată: trupul găsit pe 14 decembrie este al vecinului din Venta de Baños dispărut pe 26 august.

Cauzele decesului nu au fost făcute publice, iar Garda Civilă a transmis că investigația rămâne deschisă, fără excluderea vreunei ipoteze, urmând ca rezultatele medico-legale să clarifice circumstanțele morții.

Recomandarea autorului: Cadavrul unui bărbat, găsit în apropierea unui șantier din Spania. Se presupune că ar fi un român de 46 de ani, dat dispărut la finalul lunii august

Un muncitor român a murit în Spania, la cules de fructe. I s-a făcut rău, după ce a lucrat la 41 de grade Celsius

Recomandarea video

Mediafax
Unde petrec românii sărbătorile de iarnă? Patru din 10 hoteluri au grad de ocupare sub 50% de Crăciun și Revelion
Digi24
Cum le răspunde premierul Bolojan celor care îl numesc „Ilie Sărăcie”
Cancan.ro
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Adevarul
Locul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. Ce facilități are în 2025 un orășel de la capătul țării
Mediafax
Cum să dormi mai bine: Obiceiuri susținute de știință care te pot ajuta să ai un somn cu adevărat odihnitor
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Cancan.ro
Câți ani va sta Vlad Pascu după gratii! Decizia finală a judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Gabriela Prisăcariu înainte să devină celebră. Soţia lui Dani Oţil s-a transformat radical! Imagini pe care le-ar vrea șterse
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Un astronaut a surprins peisajul de poveste cu lacul Yellowstone acoperit de zăpadă
EXCLUSIV Doru Bușcu: Entități din putere vor bucăți din justiție/Justiția asta strâmbă este chitită pe făcut bani
16:06
Doru Bușcu: Entități din putere vor bucăți din justiție/Justiția asta strâmbă este chitită pe făcut bani
REACȚIE Nicușor Dan, atac frontal la Bolojan: Nu e bine că e 17 decembrie și nu avem nici măcar o schiță de buget
15:55
Nicușor Dan, atac frontal la Bolojan: Nu e bine că e 17 decembrie și nu avem nici măcar o schiță de buget
ALERTĂ Atenție! Urmează alte lucrări la Voila, complexul din care face parte și Barajul Paltinu. Ministra Buzoianu vrea să reabiliteze și Bazinul de Apă Curată. Ce rol are bazinul în caz de turbiditate crescută
15:49
Atenție! Urmează alte lucrări la Voila, complexul din care face parte și Barajul Paltinu. Ministra Buzoianu vrea să reabiliteze și Bazinul de Apă Curată. Ce rol are bazinul în caz de turbiditate crescută
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan spune că problemele cele mai mari în justiție sunt la Inspecția Judiciară și la promovări. „Dacă o să vedem vinovăţii, mă voi exprima”
15:34
Nicușor Dan spune că problemele cele mai mari în justiție sunt la Inspecția Judiciară și la promovări. „Dacă o să vedem vinovăţii, mă voi exprima”
HOROSCOP Ce mesaj îți transmite Universul în funcție de ziua în care te-ai născut
15:32
Ce mesaj îți transmite Universul în funcție de ziua în care te-ai născut
ULTIMA ORĂ PSD spulberă planurile USR-iștilor de a interveni în justiție: „Conducerea USR de acum, cu dosare în instanță, face la fel ca Liviu Dragnea”
15:02
PSD spulberă planurile USR-iștilor de a interveni în justiție: „Conducerea USR de acum, cu dosare în instanță, face la fel ca Liviu Dragnea”

Cele mai noi