Nicușor Dan spune că problemele cele mai mari în justiție sunt la Inspecția Judiciară și la promovări. „Dacă o să vedem vinovăţii, mă voi exprima”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că atunci când ai o mie de magistraţi care spun că sunt probleme în sistemul de justiţie, înseamnă că e o chestiune foarte serioasă. În opinia sa, problemele cele mai mari sunt la Inspecția Judiciară şi la modul de promovare în justiţie, dar aceste lucruri trebuie dovedite. El a precizat că a primit multe materiale, înainte de întâlnirea cu magistraţii, de luni, şi a adăugat că analiza va dura în jur de două sau trei luni.

Întrebat despre petiția semnată de peste 12.000 de oameni care solicită demiterea actualului ministru de Interne și fostului ministru al Justiției, Cătălin Predoiu, Nicușor Dan a spus că este o chestiune importantă.

„Când ai o mie de magistraţi care spun că sunt probleme în sistemul de justiţie, înseamnă că e o chestiune foarte serioasă şi de-asta am programat o întâlnire imediat ce voi fi în ţară, luni dimineaţa, cu magistraţii care vor să exprime public probleme cu privire la sistemul de justiţie. De asemenea, colegii au primit deja multe materiale care se referă la subiectul ăsta”, a afirmat președintele Nicușor Dan, miercuri, la Londra.

El a precizat că „trebuie să separăm faptele de opinii”.

„Discutăm de sistemul de justiţie. Intuitiv, aş spune, şi am spus asta cu mai multe ocazii, că sunt probleme la Inspecţia judiciară, sunt probleme la modul în care se fac promovări şi pe funcţie de conducere în instanţe şi de la instanţe inferioare la instanţe superioare. Numai că lucrurile astea trebuie probate, sdică nu este o chestiune de slogane sau de cine strigă mai tare. Sunt chestiuni foarte serioase şi ele trebuie probate. Asta vom face, în măsura în care există acuzaţii. Vom solicita materiale, până când vom ajunge la o concluzie care să fie unanim recunoscută”, a menţionat preşedintele.

Potrivit lui Nicuşor Dan, această chestiune va dura de ordinul a două sau trei luni.

„Mai departe o să vedem vinovăţii, dacă sunt. Dacă sunt, mă voi exprima public. Şi mai departe, chestiunea de demisie dintr-o funcţie care – au am atribuţii numai pe poziţiile de consilier prezidenţial şi de stat – pe poziţii care nu sunt sub ordinea directă preşedintelui e o chestiune de societate şi de respectivele instituţii”, a mai afirmat el.

Șeful statului a subliniat că „va fi o analiză temeinica şi din această analiză temeinica vor rezulta nişte fapte dovedite”.

„În opinia mea, problemele cele mai mari sunt la Inspecţia Judiciară şi la modul de promovare. Dar lucrurile astea trebuie dovedite”, a completat Nicuşor Dan.

