După parada de Ziua Victoriei de la Moscova, au apărut noi zvonuri despre un posibil succesor al lui Vladimir Putin, la Kremlin. Este vorba de un bărbat misterios care a stat în preajma președintelui rus, pe 9 mai.



Imagini cu președintele rus în timp ce vorbește cu un tânăr în timpul paradei de la Moscova au fost făcute publice de pilotul de curse ucrainean Igor Sushko, iar clipul a ajuns pe Twitter la peste 45.000 de vizualizări.

#KREMLIN #May9th: The young man with whom #Putin had a long & frank conversation on Red Square is the head of the presidential administration department, Dmitry Kovalev (unconfirmed at this time). Rumors immediately began to swirl that he could be Putin’s hand-picked #successor. pic.twitter.com/KIHXb8v2Iy

— Igor Sushko (@igorsushko) May 9, 2022