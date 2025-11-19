Apare o nouă TELEVIZIUNE, numai cu filme românești și piese de teatru

Se lansează Cinemaraton Plus, o televiziune nouă a unui brand mai vechi din România. Reprezentanții media susțin că postul se va axa numai pe difuzarea de filme românești din perioada recentă și pe piese de teatru românesc.

CNA a primit o solicitare de licență și a aprobat cererea, în unanimitate, în ședința de marți, 18 noiembrie.

Cinemaraton Plus, pentru filme românești

Este vorba despre un nou post de televiziune care se deschide în România – Cinemaraton Plus, dedicat exclusiv filmelor artistice românești din perioada modernă. Cinemaraton Plus se dorește o extensie a brandului Cinemaraton, care va rămâne un post al producțiilor clasice.

Televiziunea, operată de Diplomatic Digital, va avea și un conținut de 10% original, restul, de 90%, venind de la alți producători, cu emisie SD și HD, cu acoperire națională și internațională. Postul va mai include, pe lângă producțiile românești artistice recente, scurtmetraje, documentare de autor, interviuri cu cineaști și spectacole de teatru.

„Cinemaraton TV emite de 9 ani pe piaţa românească şi am simţit nevoia să extindem platforma noastră de film cu acest canal de film, Cinemaraton Plus. Va fi tot un canal de film românesc şi am dori să aducem în programele acestui canal şi o componentă de teatru românesc.

Am creat un departament de producţie care va şi produce câteva adaptări TV ale pieselor clasice romanesti. Avem o componentă de interviuri pe care le-am realizat de-a lungul timpului în cei nouă ani de existenţă Cinemaraton, pe care am vrea să le difuzăm pe această platformă. Pentru ca Cinemaraton să rămână un canal exclusiv de film”, au declarat în ședința CNA de marți, pentru solicitarea de licență, reprezentanții postului.

Parteneriat cu UNITER

„Şi Cinemaraton Plus va avea o componentă importantă de film românesc, mai mult spre premierele anilor mai recenţi, filme premiate, scurtmetraje şi chiar documentare de autor.

Avem un parteneriat cu UNITER, cu revista Teatru Azi. Am transmis chiar de la Festivalul Naţional de Teatru. Cu ei vom dezolta această zonă de preluare a teatrului TV. Am şi început, am înregistrat mai multe piese de teatru.

O altă componentă, vom realiza câteva cinemagazine despre festivalurile la care suntem parteneri, toate festivalurile importante de film şi festivalurile pe care noi le organizăm. Toate aceste festivaluri îşi vor găsi un loc mai bun pe acest canal”, au mai precizat reprezentanții Cinemaraton.

