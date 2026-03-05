Numerele extrase la Loto, joi, 5 martie 2026. Report de aproape 11 milioane de euro, la Joker

Joi, 5 martie 2026, de la ora 18:30, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 1 martie 2026, Loteria Română a acordat peste 41.100 de câștiguri în valoare totală de peste 3,76 milioane de lei. Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, 8 martie 2026.

Rezultatele Loto 6/49 din 5 martie 2026:

Joker: 15, 6, 43, 22, 33 (+16)

Noroc Plus: 745339

Loto 5/40: 34, 20, 9, 35, 24, 13

Super Noroc: 979157

Noroc: 8458051

Loto 6/49: 32, 8, 21, 19, 10, 26

Premiile puse în joc la tragerile Loto din 5 martie 2026:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 4,22 milioane de lei (peste 828.500 de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,71 milioane de lei (peste 924.700 de euro).

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria a I I -a în valoare de 425.462,40 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joacă .loto.ro. La același joc, s-a câștigat premiul de categoria a III -a în valoare de 79.971,60 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din București , sector 2.

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 55,66 milioane de lei (peste 10,92 milioane de euro).

La tragerea Joker, s-a câștigat premiul de categoria a I I -a în valoare de 581.921,55 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 183.300 de lei (peste 35.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,31 milioane de lei (peste 257.800 de euro).

La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 74.900 de lei.