Video, neclasificat. Statele Unite și partenerii săi au lansat operațiunea Epic Fury. Americanii resping fake news lansate de Iran

05 mart. 2026, 18:33

Statele Unite și partenerii săi reiterează că a fost lansată cea mai letală, cea mai complexă și mai precisă operațiune aeriană din istorie. „Nu am început acest război, dar sub președintele Donald Trump îl terminăm”, comunică americanii argumentând cu imagini teribile declasificate în care se văd prăpădul și amploarea atacurilor americane.

Operațiunea continua până ce toate obiectivele noastre vor fi atinse, afirmă Washingtonul, într-o postare în care declasifică imagini cu lansarea atacurilor de pe portavioane și distrugerile produse la sol în Iran.

Regimul Iranian susține că forțele americane se retrag. Ei spun că au scufundat un distrugător american. Călătoriile Revoluției Islamice din Iran (IRGC) susțin că au doborât avioane de vânătoare americane. Regimul spune că a ucis 100 de pușcași marini americani. Toate, minciuni, afirmă americanii

În realitate, Forțele americane extind atacurile mai adânc în spațiul aerian iranian în fiecare oră.

  • Forțele americane au scufundat peste 20 de nave ale regimului iraniene cu o putere de foc copleșitoare din aer, uscat și mare.
  • Pe parcursul unei perioade de patru zile, forțele americane au redus lansările de drone ale regimului iranian cu 73% și lansările de rachete balistice cu 86%.
  • Capacitatea de proiecție a puterii militare a SUA este de neegalat, încheie mesajul de forță americanii.

