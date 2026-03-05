Prima pagină » Economic » Din lac în puț. Financial Times avertizează că după criza petrolului, urmează o criză alimentară

Din lac în puț. Financial Times avertizează că după criza petrolului, urmează o criză alimentară

05 mart. 2026, 18:34, Economic
Din lac în puț. Financial Times avertizează că după criza petrolului, urmează o criză alimentară

Războiul din Iran a provocat o adevărată criză globală a petrolului prin închiderea strâmtorii Ormuz, iar jurnaliștii de la Financial Times atrag atenția că întreg conflictul din Orientul Mijlociu începe să genereze și o criză alimentară. De asemenea, analiștii avertizează că perturbările ar putea duce la un șoc alimentar mai mare decât cel declanșat de invazia Rusiei în Ucraina în 2022, conform Mediafax.

Problemele pe care le-a generat războiul cu Iranul nu se limitează doar la industria petrolului și gazelor. Orientul Mijlociu este unul dintre cei mai mari producători de îngrășăminte din lume, în timp ce Strâmtoarea Ormuz este o rută vitală pentru exporturi. Aproximativ 35% din exporturile mondiale de uree trec prin această cale navigabilă. Ureea, cel mai utilizat îngrășământ cu azot, stă la baza a aproximativ jumătate din producția alimentară globală. De asemenea, 45% din exporturile globale de sulf, ingredient esențial utilizat pentru producerea îngrășămintelor cu fosfat, sunt transportate prin această rută.

„Nu ar trebui să subestimăm ce ar putea însemna acest lucru pentru producția alimentară la nivel mondial. Dacă nu se aduce îngrășământ pe câmpurile fermierilor, randamentele ar putea scădea cu până la 50% la prima recoltă”, spune Svein Tore Holsether, director executiv al celui mai mare grup de îngrășăminte din Europa, Yara.

Dacă conflictul continuă, consumatorii vor observa o creștere a prețului la pâine în șase până la 10 săptămâni, a ouălor în câteva luni și a prețului cărnii de porc și a puiului în șase luni. De asemenea, prețurile îngrășămintelor au crescut deja brusc. De exemplu, prețurile ureei granulate din Orientul Mijlociu au crescut cu aproximativ 130 de dolari și au ajuns la aproximativ 575-650 de dolari pe tonă, în timp ce prețurile de export din Egipt au urcat cu aproximativ 125 de dolari, până la 610-625 de dolari pe tonă.

Războiul din Iran ar putea provoca un șoc alimentar mai mare decât cel declanșat de invazia Rusiei în Ucraina

Specialiștii din industria îngrășămintelor spun că perturbările ar putea fi mai dăunătoare decât șocul alimentar provocat de invazia Rusiei în Ucraina în 2022, atunci când costurile energiei și ale îngrășămintelor au crescut tot brusc, iar prețurile globale la alimente au atins niveluri record. Chris Lawson, șeful departamentului de îngrășăminte de la CRU susține că „de data aceasta impactul va fi mult mai extins”, iar diferența față de 2022 este că Strâmtoarea Ormuz blocată reprezintă o barieră fizică.

„Când prețurile au crescut vertiginos în 2022, a fost extraordinar, dar piața a putut să se adapteze deoarece exporturile rusești au continuat”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ministrul Investițiilor anunță că România ar urma să beneficieze de 3 miliarde de euro: „Cererea de plată 4 din PNRR consider că o vom primi integral”
18:25
Ministrul Investițiilor anunță că România ar urma să beneficieze de 3 miliarde de euro: „Cererea de plată 4 din PNRR consider că o vom primi integral”
ULTIMA ORĂ Planul premierului Bolojan pentru a opri explozia prețului la pompă: să aștepte să se redeschidă strâmtoarea Ormuz. „Speranța este că într-un termen cât mai scurt să se clarifice lucrurile în această zonă și să se deschidă”
14:47
Planul premierului Bolojan pentru a opri explozia prețului la pompă: să aștepte să se redeschidă strâmtoarea Ormuz. „Speranța este că într-un termen cât mai scurt să se clarifice lucrurile în această zonă și să se deschidă”
ECONOMIE BNR a anunțat noul curs valutar. Moneda națională câștigă teren în fața euro, dar pierde în raport cu francul și dolarul
14:01
BNR a anunțat noul curs valutar. Moneda națională câștigă teren în fața euro, dar pierde în raport cu francul și dolarul
ECONOMIE Început de an dezastruos pentru turismul românesc. INS confirmă declinul: „Sosirile şi înnoptările turiștilor au scăzut în ianuarie 2026”
13:36
Început de an dezastruos pentru turismul românesc. INS confirmă declinul: „Sosirile şi înnoptările turiștilor au scăzut în ianuarie 2026”
FLASH NEWS Guvernul ia în calcul reducerea accizelor la carburanți. Ministrul Energiei: „Lucrăm la mai multe scenarii, inclusiv acesta”
12:29
Guvernul ia în calcul reducerea accizelor la carburanți. Ministrul Energiei: „Lucrăm la mai multe scenarii, inclusiv acesta”
România, cimitirul de mașini al Europei. Suntem printre țările fruntașe la condus rable. Ce vârstă are, în medie, parcul nostru auto
05:30
România, cimitirul de mașini al Europei. Suntem printre țările fruntașe la condus rable. Ce vârstă are, în medie, parcul nostru auto
Mediafax
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile vor rămâne plafonate de la 1 aprilie
Digi24
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Cancan.ro
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Cel mai complex nod de autostradă prinde contur. „Va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri”
Mediafax
Care ar putea fi soluția pentru una dintre marile probleme ale energiei verzi. România ar putea avea un rol important
Click
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Cancan.ro
Șoc total la Antena 1! Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri? Dezvăluiri de ULTIMA ORĂ din interior: ”Șansele să se mai facă sunt MINIME”
Ce se întâmplă doctore
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Descopera.ro
Cercetătoarea dată afară din universitate care a câștigat Premiul Nobel: cine a fost Rita Levi-Montalcini?
EDUCAȚIE Profesorii pregătesc boicotarea simulărilor pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat: Dacă Guvernul nu adoptă măsuri reale, declanșăm grevă generală
18:53
Profesorii pregătesc boicotarea simulărilor pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat: Dacă Guvernul nu adoptă măsuri reale, declanșăm grevă generală
NEWS ALERT Pentru consulul din Dubai, problema cu Victor Ponta pare să fie personală. Dincolo de declarația de astăzi -„nu îmi pasă”, din scandalul repatrierii fiicei fostului premier, a mai avut poziții extreme la adresa lui Ponta: “Cât poți fi de jegos, Victore?”
18:52
Pentru consulul din Dubai, problema cu Victor Ponta pare să fie personală. Dincolo de declarația de astăzi -„nu îmi pasă”, din scandalul repatrierii fiicei fostului premier, a mai avut poziții extreme la adresa lui Ponta: “Cât poți fi de jegos, Victore?”
VIDEO Imagini cu avioanele SUA care decolează de pe portavioanele trimise în Iran. E cea mai mare concentrare de forță militară americană în zonă, din 2003
18:51
Imagini cu avioanele SUA care decolează de pe portavioanele trimise în Iran. E cea mai mare concentrare de forță militară americană în zonă, din 2003
LOTO Numerele extrase la Loto, joi, 5 martie 2026. Report de aproape 11 milioane de euro, la Joker
18:50
Numerele extrase la Loto, joi, 5 martie 2026. Report de aproape 11 milioane de euro, la Joker
LIFESTYLE Britney Spears a fost arestată în California. Nu este prima dată când are probleme cu legea
18:42
Britney Spears a fost arestată în California. Nu este prima dată când are probleme cu legea
VIDEO Video, neclasificat. Statele Unite și partenerii săi au lansat operațiunea Epic Fury. Americanii resping fake news lansate de Iran
18:33
Video, neclasificat. Statele Unite și partenerii săi au lansat operațiunea Epic Fury. Americanii resping fake news lansate de Iran

Cele mai noi

Trimite acest link pe