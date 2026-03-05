Rusia se distanțează de Iran: „Războiul poate fi oprit doar de cel care l-a început”. Șeful diplomației ruse vrea discuții despre noua ordine mondială

De la începutul operațiunii militare a Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului, Rusia a ales să rămână pasivă la războiul pornit împotriva unuia dintre aliații Moscovei. În schimb, Rusia a ales să opteze pentru diplomație și a recurs la îndemnuri pentru a opri conflictul din Orientul Mijlociu.

„Ar trebui să influențăm situația din Orientul Mijlociu? Pe de o parte, nu putem interveni activ, dar nici nu putem sta deoparte. Și ce mecanisme avem acum? Ei bine, ascultați, războiul care se desfășoară nu este războiul nostru. Și de la bun început, ne-am declarat poziția că orice război ar putea duce la destabilizarea regiunii. […] Suntem capabili să oprim acest război? Nu, nu suntem. Cel care l-a început îl poate opri”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Rusia a îndemnat la eforturi comune pentru a pune capăt ostilităților din Orientul Mijlociu și nu exclude adoptarea unei rezoluții a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, a spus ministrul de externe rus, Serghei Lavrov.

„Ne-ați cerut să oprim [conflictul], având în vedere relațiile noastre cu Iranul, arabii și Statele Unite. Dar răspunsul meu este: vrem să-l oprim, dar haideți să o facem împreună”, a subliniat Lavrov „Pentru asta, nu va fi suficient să spunem pur și simplu: «Iranul trebuie să se oprească». Trebuie evaluată întreaga imagine de ansamblu și de ce să nu adoptăm sau să susținem adoptarea unei rezoluții în Consiliul de Securitate al ONU – poate și în Adunarea Generală, pe lângă Consiliul de Securitate – care să solicite încetarea imediată a acestui conflict”, a adăugat el.

Lavrov vrea discuții despre principiile noii ordini mondiale

O conversație despre principiile ordinii mondiale este de mult așteptată, iar Națiunile Unite ar putea lua în considerare inițierea unei astfel de discuții, a completat Lavrov.

„O discuție despre ordinea mondială, despre principiile ordinii mondiale, este cu siguranță necesară de mult timp și cred că, pe lângă diversele conferințe de științe politice care abordează din ce în ce mai mult acest subiect, Națiunile Unite ar putea, de asemenea, să ia în considerare inițierea sau încurajarea unei astfel de discuții”.

