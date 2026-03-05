Britney Spears a fost arestată în California. Nu este prima dată când are probleme cu legea

Britney Spears a fost arestată miercuri seară, conform informațiilor furnizate de autoritățile din comitatul Ventura, California.

Informațiile privind arestarea obținute de CNN arată că superstarul pop a fost oprită de Patrula Rutieră din California în jurul orei 21:30, a fost arestată la scurt timp după ora 3:00 joi și ulterior eliberată.

Vehiculul ei a fost remorcat, conform informațiilor privind arestarea.

CNN i-a contactat reprezentanții lui Britney Spears pentru comentarii, dar și Biroul Șerifului din comitatul Ventura.

Nu este prima dată când Britney Spears are probleme cu legea. Ea a fost acuzată că s-a sutras unui accident rutier din 2007, în 2007, acuzație care a fost ulterior respinsă după ce a plătit daunele.

Spears urmează să se prezinte în instanță pe 4 mai.

