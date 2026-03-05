Imagini cu avioanele SUA care decolează de pe portavioanele trimise în Iran. E cea mai mare concentrare de forță militară americană în zonă, din 2003

În contextul războiului din Iran, Statele Unite au trimis două grupuri de portavioane spre Iran, Gerald R. Ford și Abraham Lincoln, o adevărată coloană vertebrală a forțelor militare americane.

Portavionul USS Abraham Lincoln a ajuns încă din data de 26 ianuarie a acestui an în apropierea coastelor Iranului, fiind însoțit de mai multe nave ale Marinei SUA, ulterior sosind în Marea Mediterană și portavionul Gerald Ford, cea mai mare navă de acest tip din lume.

USS Abraham Lincoln reprezintă piesa de bază a Armatei SUA, fiind însoțit de nouă distrugătoare capabile să apere împotriva rachetelor balistice.

Desfășurarea militară americană include peste 100 de avioane de luptă, printre care F-22 Raptors poziționate în Israel, la care se adaugă zeci de mii de soldați, distrugătoare și sute de rachete Tomahawk.

Il Messaggero scrie că aceasta este cea mai mare concentrare de forță militară americană în regiune, din 2003.

