Apple ar putea lua decizia care va afecta toți utilizatorii iPhone din Europa. Ce schimbare radicală e pregătită

Apple ar putea lua decizia care va afecta toți utilizatorii iPhone din Europa. Despre ce anume este vorba!

Apple ar putea începe să vândă și în Europa iPhone-uri care funcționează numai pe SIM electronic, la trei ani după ce a făcut asta și în SUA.

Astfel, începând cu iPhone 14, smartphone-urile Apple vândute în SUA au renunțat la slotul pentru card SIM fizic și au funcționat doar pe eSIM.

Acest lucru s-ar putea întâmpla de anul acesta și în Europa. Noua serie iPhone 17 ar putea folosi numai eSIM și ar urma să renunțe la suportul pentru cartele fizice.

Potrivit unor surse din cadrul companiei, Apple a demarat cursuri pentru angajații resellerilor autorizați, prin care aceștia sunt pregătiți să lucreze cu eSIM-uri.

Aceste cursuri, care se vor termina pe 5 septembrie, par a sugera că iPhone 17 va fi vândut în Uniunea Europeană numai cu suport eSIM.

În țara noastră, Orange, Digi și Vodafone oferă, de câțiva ani, suport pentru eSIM.

Astfel, noua serie iPhone 17 urmează a fi prezentată pe 9 septembrie, iar din aceasta va face parte iPhone 17 Air, un smartphone ultrasubțire, pentru care lipsa unui slot SIM are mai mult sens decât în cazul celorlalte modele.

