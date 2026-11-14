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Aproape 100.000 de oameni, prezenţi la deschiderea Târgului de Crăciun de la Craiova. Peste 550 de brazi şi peste 2 milioane de beculeţe vor putea fi admirate de vizitatori

Luiza Dobrescu
Aproape 100.000 de oameni, prezenţi la deschiderea Târgului de Crăciun de la Craiova. Peste 550 de brazi şi peste 2 milioane de beculeţe vor putea fi admirate de vizitatori
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Vineri seara, aproape 100.000 de oameni au luat parte la deschiderea unei noi ediţii a Târgului de Crăciun de la Craiova.
Imaginile sunt impresionante cu atmosfera de sărbătoare, chiar dacă zăpada încă nu şi-a făcut apariţia.
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, şi primarul municipiului, Lia Olguţa Vasilescu, au postat câteva imagini cu atmosfera din centrul oraşului.
„Craiova s-a îmbrăcat aseară în haine de sărbătoare!
An de an, Târgul de Crăciun reușește să aducă bucuria și emoția sărbătorilor de iarnă într-un decor aparte, cu tot mai multe surprize pentru cei care aleg să viziteze orașul în această perioadă.
Aproximativ 100.000 de oameni – craioveni și turiști din țară și din străinătate – s-au bucurat aseară de aprinderea luminilor în cel mai mare târg de Crăciun din lume, care anul acesta îi întâmpină pe vizitatori cu „Tărâmul elfilor”, într-o atmosferă cu adevărat specială.
Craiova vă așteaptă și în acest an să vă lăsați surprinși de farmecul Crăciunului!”, anunţă Claudiu Manda pe pagina sa de facebook.

Tema ediției din acest an este „Tărâmul elfilor”, cu labirintul atelierului elfilor și sania zburătoare a lui Moș Crăciun deasupra unui castel (2026)

Este amplasat un brad nou în Piața Mihai Viteazul, străbătut de un trenuleț cu cadouri, și „Țara lui Moș Crăciun” lângă Teatrul Național (2026).

Vor avea loc spectacole în weekend pe scena-brad din Piața Frații Buzești, cu Opera Română Craiova, Filarmonica Oltenia și Teatrul Colibri (2026)

Peste două milioane de beculețe și cel puțin 550 de brazi în decor (2026) pot fi admirate de vizitatori.

Vor avea loc concerte vinerea și sâmbăta până pe 19 decembrie, patinoar și roată panoramică de circa 40 m; sania zburătoare a lui Moș Crăciun, zilnic de la 18:30 până pe 27 decembrie (2026)

Programul obligatoriu al standurilor stabilit de Primărie este de luni şi până joi, între 13:00–21:00, iar de vineri şi până duminică între 10:00–22:00.

 

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