Aproape 100.000 de oameni, prezenţi la deschiderea Târgului de Crăciun de la Craiova. Peste 550 de brazi şi peste 2 milioane de beculeţe vor putea fi admirate de vizitatori

Craiova vă așteaptă și în acest an să vă lăsați surprinși de farmecul Crăciunului!”, anunţă Claudiu Manda pe pagina sa de facebook.

Tema ediției din acest an este „Tărâmul elfilor”, cu labirintul atelierului elfilor și sania zburătoare a lui Moș Crăciun deasupra unui castel (2026)

Este amplasat un brad nou în Piața Mihai Viteazul, străbătut de un trenuleț cu cadouri, și „Țara lui Moș Crăciun” lângă Teatrul Național (2026).

Vor avea loc spectacole în weekend pe scena-brad din Piața Frații Buzești, cu Opera Română Craiova, Filarmonica Oltenia și Teatrul Colibri (2026)

Peste două milioane de beculețe și cel puțin 550 de brazi în decor (2026) pot fi admirate de vizitatori.

Vor avea loc concerte vinerea și sâmbăta până pe 19 decembrie, patinoar și roată panoramică de circa 40 m; sania zburătoare a lui Moș Crăciun, zilnic de la 18:30 până pe 27 decembrie (2026)

Programul obligatoriu al standurilor stabilit de Primărie este de luni şi până joi, între 13:00–21:00, iar de vineri şi până duminică între 10:00–22:00.